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Белорусские синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы
Источник материала: Хартия'97
Белорусские синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы
Какая погода ждет нас в первый день весны?
Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявили в Беларуси 1 марта, пишет
«1 марта (понедельник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица», — предупредили в Белгидромете и объявили желтый уровень опасности.
В понедельник ночью и утром местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от -1°С ночью до +9 °C днем.
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Какая погода ждет нас в первый день весны?
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