Источник материала: Хартия'97

К чему приведет холодная война поколения Путина с поколением перестройки 2 Михаил Анипкин

28.02.2021, 13:55

Отсутствие смены поколений в руководящих структурах КПСС позднего СССР закончилось гибелью страны.

Бессменное поколение

Геннадий Зюганов должен помнить последний, XXVIII съезд КПСС в июле 1990 года, делегатом которого он был, как и мой отец. Наверняка вспомнит он и жаркую дискуссию, развернувшуюся по поводу возрастного ограничения для заместителя генерального секретаря ЦК КПСС – должности, введенной на том же съезде. Второго человека в партии предложили ограничить возрастным порогом в 60 лет, и особенно активно за это выступали делегаты, которым тогда было от 40 до 50 – поколение сорокалетних, которые вполне справедливо считали себя «обойденными», поскольку их не двигали на ключевые посты в партии последние 25 лет. Не двигали потому, что намертво сидело в своих кабинетах предыдущее поколение членов политбюро и первых секретарей обкомов, крайкомов, ЦК союзных республик.

Даже я помню из прямой телевизионной трансляции съезда яркое выступление ректора одного из вузов Ленинграда Дудырева, который тогда предложил себя на должность замгенсека, отдельно подчеркнув в своем выступлении, что ему 45. Идея установления возрастной планки не понравилась 59-летнему Михаилу Горбачеву, который двигал своего зама, 58-летнего Владимира Ивашко (первого секретаря ЦК Компартии Украины). В итоге под очевидным давлением Михаила Сергеевича проголосовали против возрастного ограничения для второго высшего поста в партии. А зря – надо было создать прецедент.

Та дискуссия на XXVIII съезде – лишь вершина айсберга, дающая представление о масштабе проблемы отсутствия поколенческого обновления в руководящих структурах КПСС. Кризис длился вплоть до 1989-90 гг, когда произошла, наконец, реальная смена поколений в ЦК и на остальных уровнях. Но было уже поздно – новое поколение партийных руководителей было сметено революцией 1991 года. Самым старшим из них было в районе 50-ти. Их место довольно быстро заняло поколение Владимира Путина, которое у власти до сих пор.

Гонки на лафетах

Постепенная смена поколений в руководстве партии, которая правила страной, должна была произойти в середине 1970-х – начале 1980-х гг. Но этого не случилось. В результате не пришло вовремя к рычагам управления новое, более образованное поколение, родившееся в начале 1940-х гг. Поколение Зюганова и Жириновского. Они должны хорошо помнить – особенно Геннадий Андреевич - тот период брежневской «стабильности кадров», как с горькой иронией называло отсутствие карьерных перспектив молодое поколение партийных работников. Карьерные лифты наверх для них были закрыты (за очень редким исключением): стареющие руководители по всей стране крепко сидели в креслах, а члены политбюро ЦК, которых начали активно выносить в гробах из своих кабинетов в конце 1970-х – начале 80-х гг, участвовали в «гонках на лафетах».

Те «кремлевские старцы» встречали в штыки любые здравые идеи по обновлению советской системы. Именно они зарубили инновационный тогда, в 1960-х, «косыгинский» хозрасчет, который мог бы стать реальным механизмом модернизации экономики и качественного улучшения жизни людей. Традиционалистский взгляд стареющего поколения руководителей страны противоречил идеям инновации и трансформации. Так с 70-х в СССР потихоньку установился застой по всем направлениям, включая кадровое, обрекая управленческую структуру на умирание. В буквальном смысле этого слова.

Поскольку стагнация явно противоречила марксистской идее общественного прогресса, на идеологический борт была допущена – о боже! – «буржуазная» структурно-функционалистская теория Толкотта Парсонса, обосновывающая равновесие и поддержание существующего порядка в системе. И ведь никому в голову не пришло, что можно просто принять закон, позволяющий сидеть на своих должностях после 70 лет.

Как не отдавать власть: современная версия

В нынешней России поколение бэби-бумеров 1950-х во власти – поколение Путина – решило не заморачиваться с теорией, и активно продвигает законопроект, позволяющий высокопоставленным чиновникам, назначаемым президентом, сидеть в своих креслах до самой смерти. С идеологией еще проще. Проект будущего, идею развития просто убрали, заменив историей и битвами с историографическими концепциями прошлого. Все это сдобрили «традиционными ценностями» и «духовными скрепами». Никто толком не знает, что они означают, но по косвенным признакам можно догадаться, что это, вероятно, вытащенная из нафталина триада «самодержавие, православие, народность». Есть ещё патриотизм, но он никак не может называться традиционной ценностью русских по той простой причине, что является естественным качеством любой нации или этнической группы.

Вот, собственно, и вся идейно-теоретическая база для недопущения поколенческой динамики на вершине пирамиды путинской власти. Ну а поскольку с идеями там не ахти, Росгвардия и ОМОН всегда придут на помощь сомневающимся.

Налицо холодная война поколений, точнее – война, которую ведет поколение Путина против более молодых поколений. Правда, для поколения своих детей - бэби-бумеров второй волны, родившихся с середины 1970-х гг. по 1980-е, они делают исключение, ставя их своими замами, а иногда и первыми руководителями под своим чутким присмотром. Это и есть «новые бумеры», поколение тридцатилетних, как я их условно называю. Ядру этого поколения сейчас между 30 и 40 годами, хотя к нему можно отнести и тех, кому 45. В этом смысле маниакальное преследование режимом Алексея Навального для меня символизирует борьбу путинского поколения со старшей когортой поколения своих детей.

Что такое поколение Путина

Находящееся у власти поколение Путина, люди, родившиеся с 1949 года до конца 50-х, пожалуй, самое изученное социологами из всех ныне живущих. К нему лучше всего подходит определение «поколение застоя», поскольку выход во взрослую активную жизнь совпал с годами классического брежневского застоя. Они прекрасно приспособились к жизни в двух параллельных измерениях. В одном они говорили правильные слова об интересах советского общества и единогласно голосовали на собраниях, а в другом - смеялись над всем этим и думали о собственном благосостоянии и карьере. В последнем нет ничего плохого – ни в коей мере не предосудительно, что человек ищет материального благополучия и личностной реализации.

Это поколение не хотело уничтожения советской власти (разумеется, всегда были исключения), поскольку прекрасно приспособилось к жизни при «руководящей и направляющей роли партии». Более того, оно прекрасно научилось использовать в своих интересах эту руководящую роль. Желавшие карьеры начали ее делать в райкомах-горкомах и управлениях КГБ. Поэтому, когда Владимир Путин назвал распад СССР «величайшей геополитической катастрофой ХХ века», надо понимать, что для его поколения это действительно было катастрофой, крушением тщательно налаженных жизненных планов.

Это поколение никак не могло простить своим более старшим товарищам отмены статьи 6 Конституции СССР, закреплявшей руководящую роль КПСС. Для поколения Путина непростительной ошибкой Горбачева также является его уход от власти в декабре 1991 года. Отсюда вытекают два выученных, по мнению поколения Путина, урока: реформы ведут к катастрофе и надо держаться за власть.

Обиженные поколения

При этом поколение Путина менее всего доверяет моему поколению – поколению перестройки, конца 1960-х – начала 1970-х годов рождения, полагая (вполне справедливо), что у нас на них есть зуб. Мое поколение действительно испытывает глубокий ресентимент, обусловленный разными факторами, но главный среди них – ощущение своей невостребованности. «Нас кинули», — вот точное ощущение моего поколения, которое удалось сформулировать благодаря многим исследованиям. И «кинуло» нас путинское поколение, которое мало того, что само не уходит, да еще и протаскивает на должности вокруг себя поколение своих детей, минуя нас.

Моё поколение – не революционное, и сами мы на улицу вряд ли выйдем. Да, мы обозлены и обижены, но весьма пассивны политически. Наш ресентимент не мог не передаться поколению наших детей, рожденных в девяностые. Вот они, на мой взгляд, готовы выйти и выходят на улицы не только за себя, но и за своих «тихих» родителей.

Недовольство постепенно нарастает и среди «новых бумеров», которым от 30 до 45, поскольку, во-первых, там не у всех родители при должностях, чтобы потом передать их по наследству, а во-вторых, те, кто при должностях, уходить никуда не собираются.

Что дальше

Если нынешнее «политбюро» действительно думает об интересах страны, то все поколение Владимира Путина (1952 г.р.) должно уйти. Вместе с ним должны уйти Николай Патрушев (1951 г.р.), Александр Бортников (1951 г.р.), Сергей Шойгу (1955 г.р.), Аркадий Ротенберг (1951 г.р.), Юрий Ковальчук (1951 г.р.), Сергей Лавров (1950 г.р.), Александр Бастрыкин (1953 г.р.) и другие товарищи. Назначение молодых на должности губернаторов ничего принципиально не меняет, поскольку, в отличие от первых секретарей обкомов, они не имеют никакой реальной власти и политического веса.

Не стоит обвинять меня в эйджизме и приводить в пример 78-летнего Джозефа Байдена. Страна, в которой я родился, слишком дорого заплатила за отсутствие поколенческого обновления во власти. В США только два президента умерли на своем посту за последние 90 лет – Франклин Рузвельт и Джон Кеннеди, которого убили. Применительно к России проще назвать тех, кого не выносили в гробах из властных кабинетов. К сожалению, у нас в этом деле плохая наследственность.

Отсутствие поколенческого обновления в структурах управления объективно порождает напряжение, связанное с невозможностью профессионального и карьерного роста. Это поколенческое напряжение вылилось в перестройку 1985-1991 гг, которую с энтузиазмом встретило то самое «поколение оттепели» конца 1930-х – начала 40-х годов рождения. Пресловутый раскол элит тогда часто проходил по поколенческому признаку, который и вступил в резонанс с протестным движением в крупных городах СССР в 1989-1991 гг. Тогда потребность в поколенческом обновлении внутри руководящих структур КПСС сомкнулась с протестными настроениями в самом обществе, что и привело к слому всей системы. Я глубоко убежден, что если бы обновление поколений в руководстве партии произошло планомерно в середине 1970-х – начале 80-х гг, то это привело бы к реформированию самой КПСС и, в конечном итоге, к осовремениванию экономической модели страны, что позволило бы избежать краха в 1991 году.

Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, как представители того самого «обойденного» поколения, могли бы найти правильные слова для Владимира Владимировича Путина и убедить его уйти сейчас. Тем самым привести в движение лифты поколенческого обновления по всей стране, чтобы избежать второго 1991 года. Но что-то мне подсказывает, что делать этого они не будут. Значит, нам предстоит стать свидетелями еще одного августа 91-го?

Тот, кто знаком с типологией поколений Нила Хау и Уильяма Страуса, сейчас скажет: «Стой! Это же не состыкуется с 20-летним поколенческим шагом типологии американцев». Правильно. Я считаю, что неправомерно автоматически переносить их теорию поколений на российскую почву потому, что в России межпоколенческие различия, во-первых, более резкие, во-вторых, их отличительной особенностью является значительно более «рваный» шаг, определяющий границы поколений. Этот шаг может быть как 20 лет в относительно спокойное время, так и 3 года в турбулентный период (например, перестройка).

В социологии поколений мы используем ставший классическим подход Карла Маннгейма, в соответствии с которым поколение формируется совместно переживаемым значимым историческим опытом, общностью социокультурного контекста. В СССР, помимо естественных изменений, маркерами совместного социокультурного опыта были решения партии и правительства, которые делили жизнь на «до» и «после», то есть биография поколений могла быть куда более насыщенной в СССР, чем на Западе в соответствующий момент истории. Это обусловило неравномерный шаг поколенческой динамики применительно к России.

Михаил Анипкин, The Insider

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