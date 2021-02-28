Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали, какие организмы с Земли смогут выжить на Марсе 3 28.02.2021, 13:30

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Исследователи проверили устойчивость микроорганизмов к марсианским условиям.

Некоторые микроорганизмы с Земли могут выжить на поверхности Марса. К такому выводу пришли специалисты НАСА и Немецкого аэрокосмического центра. Результаты их совместного исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology, пишет «Вокруг света» .

Исследователи проверили устойчивость микроорганизмов к марсианским условиям, запустив их в стратосферу Земли. Материал для исследования — грибки и бактерии — был помещен в специальный контейнер MARSBOx, который с помощью аэростата подняли на высоту около 38 километров над поверхностью Земли, где уровень радиации соответствует условиям на поверхности Марса. Во время этого путешествия даже под воздействием сильного ультрафиолетового излучения смогли выжить споры черной плесени (лат. Aspergillus niger). Эти грибы ранее находили на Международной космической станции.

Понимание устойчивости организмов к космическим путешествиям жизненно важно для успеха будущих миссий. Как объясняют специалисты, при поиске внеземной жизни нужна уверенность в том, что микроорганизмы, которые теоретически могут быть обнаружены на другой планете, не прибыли с Земли, например, с зондом. Помимо этого, организмы с Земли могут повлиять на здоровье членов долгосрочных миссий.

«В рамках долгосрочных миссий на Марс с экипажем нам нужно знать, как связанные с человеком микроорганизмы выживут на Красной планете, поскольку некоторые из них могут представлять опасность для здоровья астронавтов, — говорит Катарина Симс (Katharina Siems) из Немецкого аэрокосмического центра. — Кроме того, некоторые из них могут быть неоценимы для освоения космоса. Они могут помочь нам производить продукты питания и материалы независимо от Земли, что будет иметь решающее значение вдали от дома».

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