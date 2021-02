Карпянкоў пра зьбітага журналіста: сілавікам трэба было дзейнічаць яшчэ больш жорстка

Источник материала: Свабода

Журналістка Адар’я Гуштын, жонка галоўнага рэдактара «Нашай Нівы» Ягора Марціновіча, распавяла ў фэйсбуку, што напярэдадні паразмаўляла зь Мікалаем Карпянковым, які цяпер працуе намесьнікам міністра ўнутраных спраў, камандзірам Унутраных войскаў.

Адар’я Гурштын спытала ў Карпянкова, чаму да гэтага часу не знайшлі і не пакаралі сілавікоў, якія незаконна затрымалі і зьбілі яе мужа ў жніўні 2020 году. Той адказаў, што сілавікі «ўсё зрабілі правільна, і наогул — трэба было дзейнічаць яшчэ больш жорстка».

Яна лічыць, што Карпянкоў — прыклад абсалютна ўпэўненага ў сваёй беспакаранасьці сілавіка, які зайшоў «так далёка, што асабіста яму ўжо няма куды адступаць». На думку Гуштын усё, што можа Карпянкоў цяпер — цягнуць за сабой іншых.

«У яго заўсёды было такое „разуменьне“ закону, і ў адрозьненьні ад таго ж Караева, ён ніколі нават не спрабаваў стварыць вобраз „прагрэсіўнага сілавіка“».

На прэтэнзіі па адсутнасьці крымінальных спраў супраць сілавікоў намесьнік міністра ўнутраных спраў сказаў, што сілавікі «абараняюць грамадзян, а не адмарозкаў».

