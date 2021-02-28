Государства ОДКБ согласовали план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением

Государства Организации Договора о коллективной безопасности планируют перейти на единые стандарты, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров на пресс-конференции 25 февраля.



Генерал-полковник Анатолий Сидоров. Фото: old.odkb-csto.org.

Он отметил, что тема совместимости вооружений актуальна для ОДКБ. «Без перехода и определения единых стандартов возникают проблемы с оснащением подразделений и в целом формирований Коллективных сил, — цитирует Сидорова пресс-служба Минобороны Беларуси. — Поэтому таким серьезным итогом прошлого года явилось согласование со всеми государствами-членами организации проекта плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современными образцами вооружений и военной специальной техники». По его словам, этот документ после завершения необходимых технических процедур будет представлен на утверждение главам государств ОДКБ.

Сидоров высоко оценил прошедшее в Беларуси в 2020 году командно-штабное учение с коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство». По его словам, оно стало самым масштабным мероприятием совместной оперативной и боевой подготовки как по составу привлекавшихся войск, так и по продолжительности. Начальник Объединенного штаба также отметил, что впервые в практике организации при проведении учения с миротворческими силами ОДКБ организовывалась работа миротворческой миссии, что позволило отработать полный комплекс мероприятий по подготовке и проведению миротворческих операций в зоне конфликта.

В 2021 году, сообщил Сидоров, в ОДКБ спланирован комплекс мероприятий. Так, пройдет совместная деловая игра под руководством генерального секретаря ОДКБ. Запланировано проведение совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство–2021», объединяющего подготовку различных компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ и включающего специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2021», специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2021», совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021». Все эти учения пройдут на территории Таджикистана. На завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения на территории России планируется совместное учение с коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство–2021»