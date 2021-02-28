Это последние? В Беларуси прошли последние зимние протесты

Акции 28 февраля оказались относительно немногочисленными, но активными. Начались они с утра. В минский микрорайонах Сухарево, Грушевка, Зеленый луг, возле улицы Розы Люксембург, люди выходили на шествия с флагами и лозунгами.





В районе МТЗ на мосту была организована акция с флагами. Большой флаг также появился на одной из многоэтажек столицы.





В Боровлянах было устроено пикетирование.





Акции протеста также прошли в Гродно , Жодино, Дзержинске, Пружанах и других городах.





Многочисленные акции поддержки были организованы за пределами Беларуси.









Акция во Вроцлаве, Польша, фото TUT.BY





Протесты 28 февраля - последние акции, подпадающие под старое законодательство о массовых мероприятиях. С 1 марта в Беларуси начинает действовать новое, в соответствии с которым нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению будут караться штрафом в размере до 100 базовых величин (более 1140 долларов) или общественными работами, или административным арестом, в то время как ч. 1. ст. 23.34 пока еще действующего КоАП предполагает предупреждение или штраф до 30 базовых величин (около 340 долларов), или административный арест.





Ранее многие эксперты прогнозировали активизацию протестов в Беларуси весной. Однако власти рассчитывают, что благодаря ужесточению наказания им удасться сбить протестную волну.





Мирные протесты в Беларуси длятся уже 205 дней.



