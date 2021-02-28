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Это последние? В Беларуси прошли последние зимние протесты

28.02.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье, 28 февраля, в Минске и других городах Беларуси прошли протестные акции. А с 1 марта в стране начнет действовать новое законодательство, ужесточающее ответственность за протесты.

Это последние? В Беларуси прошли последние зимние протесты
Малиновка, 28 февраля 2021 года
Акции 28 февраля оказались относительно немногочисленными, но активными. Начались они с утра. В минский микрорайонах Сухарево, Грушевка, Зеленый луг, возле улицы Розы Люксембург, люди выходили на шествия с флагами и лозунгами. 

В районе МТЗ на мосту была организована акция с флагами. Большой флаг также появился на одной из многоэтажек столицы. 

В Боровлянах было устроено пикетирование. 

Акции протеста также прошли в Гродно, Жодино, Дзержинске, Пружанах и других городах. 

Многочисленные акции поддержки были организованы за пределами Беларуси. 


Акция во Вроцлаве, Польша, фото TUT.BY

Протесты 28 февраля - последние акции, подпадающие под старое законодательство о массовых мероприятиях. С 1 марта в Беларуси начинает действовать новое, в соответствии с которым нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению будут караться штрафом в размере до 100 базовых величин (более 1140 долларов) или общественными работами, или административным арестом, в то время как ч. 1. ст. 23.34 пока еще действующего КоАП предполагает предупреждение или штраф до 30 базовых величин (около 340 долларов), или административный арест.

Ранее многие эксперты прогнозировали активизацию протестов в Беларуси весной. Однако власти рассчитывают, что благодаря ужесточению наказания им удасться сбить протестную волну. 

Мирные протесты в Беларуси длятся уже 205 дней. 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В воскресенье, 28 февраля, в Минске и других городах Беларуси прошли протестные акции. А с 1 марта в стране начнет действовать новое законодательство, ужесточающее...
 
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