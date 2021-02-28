Лукашенко предложил сыну проложить лыжню для него и Путина













"Коль, ну давай ты первый, проложи дорогу нам, – предложил сыну белорусский президент. – Или ты за нами?". "За вами", – ответил Николай. "За нами? Для тебя это медленно. Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться", – сказал ему Лукашенко.





"Вы, наверное, не догоните его", – обратился он после этого к Путину. "Поехали", – ответил президент РФ. Эти кадры были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".



