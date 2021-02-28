Минчанин с ножом в подъезде напал на женщину – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел 25 февраля: в милицию позвонил гражданин, который рассказал, что в подъезде дома на улице Есенина находится раненая женщина.

На место прибыли оперативники, однако задержать по горячим следам злоумышленника не удалось. Спустя сутки после опроса местных жителей и изучения записей камер видеонаблюдения нашли преступника – 36-летнего безработного минчанина.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.