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Минчанин с ножом в подъезде напал на женщину – видео
28.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел 25 февраля: в милицию позвонил гражданин, который рассказал, что в подъезде дома на улице Есенина находится раненая женщина.
На место прибыли оперативники, однако задержать по горячим следам злоумышленника не удалось. Спустя сутки после опроса местных жителей и изучения записей камер видеонаблюдения нашли преступника – 36-летнего безработного минчанина.
Сейчас пострадавшая находится в больнице, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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