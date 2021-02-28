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Минчанин с ножом в подъезде напал на женщину – видео

28.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел 25 февраля: в милицию позвонил гражданин, который рассказал, что в подъезде дома на улице Есенина находится раненая женщина.

На место прибыли оперативники, однако задержать по горячим следам злоумышленника не удалось. Спустя сутки после опроса местных жителей и изучения записей камер видеонаблюдения нашли преступника – 36-летнего безработного минчанина.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

 
 
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Жительница Минска получила ножевое ранение при нападении преступника в подъезде, который хотел забрать у нее сумку. Смотрите на видео кадры, снятые столичной...
 
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