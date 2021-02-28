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Дантес. Дуэль, которой не могло не быть

28.02.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Дантес. Дуэль, которой не могло не быть

Взаимная любовь француза и Натали. Ревнивый характер Пушкина, для которого француз-ловелас превратился в его собственную карикатуру в молодости. Друзья, отвернувшиеся от поэта, кроме Жуковского. Враждебный высший свет. Все неминуемо шло к трагедии...

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Кто все-таки виноват в дуэли Пушкина с Дантесом? Или лучше спросить: кто не виноват? И причем здесь ревнивый характер великого поэта?
 
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