С Масленицей и блинами: как провожали зиму и встречали весну в Гродно – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Площадкой городского праздника Масленицы и проводов зимы под названием "Блин-party 2021" стала тропа здоровья в лесопарке "Пышки". В субботу днем здесь собрались сотни горожан.

Гуляния проходили на нескольких площадках с множеством тематических подворий и удивили разнообразием развлечений с веселыми заданиями и подарками.

Изюминкой Масленицы-2021 стала так называемая блинная аллея – вдоль прогулочной дорожки установили композиции в виде главного масленичного угощения, которые мастерили работники различных организаций города. Городские школы и гимназии выставили напоказ десятки кукол Масленицы, к украшению которых также подошли с фантазией.

Самых маленьких гродненцев ждали бесплатные представления кукольного театра "Батлейка", который в режиме нон-стоп показывал детские спектакли, а заодно рассказывал об обрядах проводов зимы. Гостей праздника угощали солдатской кашей, горячим чаем, выпечкой и блинами. Было много конкурсов, квестов, спортивных состязаний на свежем воздухе.