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Ученые: Искусственный интеллект может написать «курсовую» для студента за 20 минут
Источник материала: Хартия'97
Ученые: Искусственный интеллект может написать «курсовую» для студента за 20 минут
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Во время эксперимента исследователи попросили студентов написать работы на разные темы: истории США, права, научных исследований и творчества. Кроме студентов, такие же работы писал и алгоритм, пишет
В среднем ИИ под названием GPT-3 получил за все эссе оценку «удовлетворительно». Лучше всего алгоритм справился с работами по истории США и праву – на более высокий балл юридический текст смог написать лишь один студент. А вот о вакцине против COVID-19 искусственный интеллект написал хуже всего.
В выводах исследователей говорится, что алгоритм писал неглубокие, менее описательные по сравнению с человеческими тексты. Но людям понадобилось гораздо больше времени для выполнения работ, чем GPT-3. В среднем студенты справились с задачей за 3 дня. В целом же отзывы преподавателей о работах алгоритма и студентов были очень похожими.
Тексты людей и искусственного интеллекта оценивали четыре человека с большим опытом преподавания и научными степенями. Они имеют 55 лет опыта работы в средней школе на четверых.
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