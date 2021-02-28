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Ученые: Искусственный интеллект может написать «курсовую» для студента за 20 минут

28.02.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Искусственный интеллект может написать «курсовую» для студента за 20 минут

  • 28.02.2021, 15:13
Ученые: Искусственный интеллект может написать «курсовую» для студента за 20 минут
Иллюстрационное фото

Качество такой работы будет достаточным, чтобы закрыть предмет.

Во время эксперимента исследователи попросили студентов написать работы на разные темы: истории США, права, научных исследований и творчества. Кроме студентов, такие же работы писал и алгоритм, пишет hromadske.ua.

В среднем ИИ под названием GPT-3 получил за все эссе оценку «удовлетворительно». Лучше всего алгоритм справился с работами по истории США и праву – на более высокий балл юридический текст смог написать лишь один студент. А вот о вакцине против COVID-19 искусственный интеллект написал хуже всего.

В выводах исследователей говорится, что алгоритм писал неглубокие, менее описательные по сравнению с человеческими тексты. Но людям понадобилось гораздо больше времени для выполнения работ, чем GPT-3. В среднем студенты справились с задачей за 3 дня. В целом же отзывы преподавателей о работах алгоритма и студентов были очень похожими.

Тексты людей и искусственного интеллекта оценивали четыре человека с большим опытом преподавания и научными степенями. Они имеют 55 лет опыта работы в средней школе на четверых.

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