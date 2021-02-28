Источник материала: Хартия'97

Ученые: Искусственный интеллект может написать «курсовую» для студента за 20 минут 28.02.2021, 15:13

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Качество такой работы будет достаточным, чтобы закрыть предмет.

Во время эксперимента исследователи попросили студентов написать работы на разные темы: истории США, права, научных исследований и творчества. Кроме студентов, такие же работы писал и алгоритм, пишет hromadske.ua .

В среднем ИИ под названием GPT-3 получил за все эссе оценку «удовлетворительно». Лучше всего алгоритм справился с работами по истории США и праву – на более высокий балл юридический текст смог написать лишь один студент. А вот о вакцине против COVID-19 искусственный интеллект написал хуже всего.

В выводах исследователей говорится, что алгоритм писал неглубокие, менее описательные по сравнению с человеческими тексты. Но людям понадобилось гораздо больше времени для выполнения работ, чем GPT-3. В среднем студенты справились с задачей за 3 дня. В целом же отзывы преподавателей о работах алгоритма и студентов были очень похожими.

Тексты людей и искусственного интеллекта оценивали четыре человека с большим опытом преподавания и научными степенями. Они имеют 55 лет опыта работы в средней школе на четверых.

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