|
Фан-сектор «Минска» будет бойкотировать матчи команды из-за политической ситуации в стране
Источник материала: Хартия'97
Фан-сектор «Минска» будет бойкотировать матчи команды из-за политической ситуации в стране
Протест футбольных болельщиков в Беларуси набирает обороты.
Фан-сектор «Минска» будет бойкотировать матчи команды из-за политической ситуации в стране.
Об этом сообщает телеграм-канал
Уже несколько команд вышки (и не только) остались без фанатской поддержки в новом сезоне. Причина – политическая ситуация в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протест футбольных болельщиков в Беларуси набирает обороты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)