Источник материала: Хартия'97

Фан-сектор «Минска» будет бойкотировать матчи команды из-за политической ситуации в стране 28.02.2021, 15:07

Протест футбольных болельщиков в Беларуси набирает обороты.

Фан-сектор «Минска» будет бойкотировать матчи команды из-за политической ситуации в стране.

Об этом сообщает телеграм-канал Belultras.by .

Уже несколько команд вышки (и не только) остались без фанатской поддержки в новом сезоне. Причина – политическая ситуация в стране.

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