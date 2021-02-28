Источник материала: Хартия'97

Путинские «консервы» в Армении: Кремль пытается оправдать «Искандеры» 1 Вера Перовская, newssky.com.ua

28.02.2021, 15:05

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Владимир Владимирович на старости лет решил изъяснятся прилагательными.

В субботу, 27 февраля, российские издания запестрели заголовками о том, что «Путин заявил об уникальных возможностях вооруженных сил России». Но не спешите «радоваться» за стареющего диктатора. Как оказалось, это его заявление — не более, чем фигура речи.

«Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооруженных Сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности», — сказал Путин, поздравляя военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

Очевидно, Владимир Владимирович на старости лет решил изъяснятся прилагательными, ведь по его словам, цифры — «это всегда скучно и тоску наводит», а еще их запоминать надо, а это с болезнью Паркинсона — тот еще квест.

Путин не зря затянул шарманку об «уникальных возможностях» Вооруженных сил России, ведь только на днях грянул очередной скандал, связанный с российским оружием. Скандал далеко не первый и не последний, но громкий. Все потому, что случился он из-за «нелюбимой невестки» Владимира Владимировича — Николы Пашиняна, который пришел к власти на волне бархатной революции в 2018 году.

Началось все с того, что экс-президент Армении Серж Саргсян раскритиковал Николу Пашиняна за то, что тот не использовал против азербайджанских военных в Нагорном Карабахе российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». А премьер-министр Армении в интервью одному из телеканалов ответил, что комплексы использовали, но они «не сработали» или «сработали только на 10%». На вопрос журналиста: «Разве так бывает?» — Никол Пашинян ответил: «Не знаю… Может, оружие 80-х».

К слову, это не первое его критическое высказывание в адрес российской военной техники — бесполезной в боях.

Надо отметить, что день для такого заявления был выбрал крайне «удачно». 23 февраля в Дагестане, Ингушетии и других регионах России, а также в местах компактного проживания чеченской диаспоры в Европе, проходят траурные мероприятия, посвященные годовщине депортации чеченцев и ингушей (по разным оценкам, в 1944 году погибло порядка 270 тыс. человек). А вот самой России не до траура — в этот день там празднуют День защитника Отечества.

Комментарий Николы Пашиняна вызвал бурю в российском стакане — но не сразу, а через два дня. В частности, Минобороны России, как только Шойгу малость протрезвел после Дня защитника Отечества, 25 февраля, выпустило заявление, в котором отметило, что «по имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся” и «весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения».

Хотелось бы узнать, откуда в Минобороны России знают, какое оружие применяет суверенное и независимое государство — Армения, и какой боезапас находится на ее складах. Своим заявлением ведомство Шойгу провалило все явки и пароли в республике (и это после разоблачения местной сети уже отставленного генерала СВР Чернова), и в очередной раз подтвердило, что Москва, спустя 30 лет после распада СССР, продолжает лезть своим носом в дела постсоветских республик.

Примечательно, что в сентябре — ноябре 2020 года, во время очередного обострения Карабахского конфликта, Россия дистанцировалась от Армении несмотря на то, что та является членом Организации договора о коллективной безопасности. Целью этого союза является защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Помимо Армении и РФ, в ОДКБ входят Беларусь, Таджикистан, Киргизия и Казахстан, но ни одно из государств-членов, включая Россию, которая играет в союзе первую скрипку, не пришло на помощь Еревану. Таджикистан и Казахстан — мусульманские страны, Казахстан и Киргизия (в которой ислам тоже важный фактор), страны тюркские и/или тюркоязычные. У прагматичного Лукашенко — прекрасные деловые отношения не только с Тбилиси, но и с Баку. Зачем Армении такие союзники — науке неизвестно.

Россия понимала, что ничего не может противопоставить Азербайджану, за спиной которого стояла Турция. Поэтому Москва на голубом глазу предала Ереван, в результате чего тот потерял часть земель. 44-дневный вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе показал, что российские военные умеют «крысятничать», умеют бомбить гражданские объекты, прятаться за спинами женщин и детей и пересчитывать боеприпасы на чужих складах. А вот воевать с сильным противником в открытом бою — нет.

Но на этом провалы Минобороны России не закончились. Перевозбудившись, вояки заявили, что «оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э („Искандер-Э“) испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирии против международных террористических группировок». «Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э „Искандер-Э“ является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми», — заключили в военном ведомстве.

И не придумали ничего лучшего, как обнародовать видео обстрела ракетами сирийской детской больницы в городе Аазаз в 2016 году. Пикантности видео добавил тот факт, что ранее Россию обвиняли в обстреле этого медучреждения, однако Москва отрицала причастность. Это еще раз подтверждает, что заявления Москвы, будь то Минобороны или МИД России, не стоят и ломаного гроша.

Ну, а о том, что на «Искандерах» в момент вскрылись российские «консервы» в Армении, и говорить не стоит. На похвальных одах российским оперативно-тактическим ракетным комплексам провалили все явки и пароли латентные поклонники стареющего диктатора России.

Вера Перовская, newssky.com.ua

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