Источник материала: Хартия'97

Актер Олег Гарбуз: Колеры Тэатру мы вернем 1 28.02.2021, 14:59

Фото: «Наша Ніва»

Актеры Купаловского театра еще до выборов сделали свой выбор.

Актер Олег Гарбуз в «Фейсбуке» рассказал, почему Купаловский театр не смог остаться в стороне от событий в стране:

— Еще и еще раз в медиапространстве продолжает всплывать тема Купаловского театра.

В этой ситуации могу сказать что это не особо радует, но уж как есть.

Не Павел Латушко развалил театр, и не Горбачев разрушил страну. Это исторически назревшие перемены.

Да, мы психанули. Это был нервный срыв.

И пока нет никаких изменений, нет ни одной причины успокоиться эмоционально.

За театр скажу — мы тогда, еще до выборов, приняли общее решение. И по нему и живем.

А колеры Тэатру мы вернем.

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