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Актер Олег Гарбуз: Колеры Тэатру мы вернем
Источник материала: Хартия'97
Актер Олег Гарбуз: Колеры Тэатру мы вернем
Актеры Купаловского театра еще до выборов сделали свой выбор.
Актер Олег Гарбуз в
— Еще и еще раз в медиапространстве продолжает всплывать тема Купаловского театра.
В этой ситуации могу сказать что это не особо радует, но уж как есть.
Не Павел Латушко развалил театр, и не Горбачев разрушил страну. Это исторически назревшие перемены.
Да, мы психанули. Это был нервный срыв.
И пока нет никаких изменений, нет ни одной причины успокоиться эмоционально.
За театр скажу — мы тогда, еще до выборов, приняли общее решение. И по нему и живем.
А колеры Тэатру мы вернем.
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Актеры Купаловского театра еще до выборов сделали свой выбор.
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