Источник материала: Хартия'97

В Сирии сообщили о падении российского вертолета и гибели пилота 28.02.2021, 14:53

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Иллюстрационное фото

Минобороны РФ заявило, что экипаж в порядке.

Сирийское информационное агентство Sаna 28 февраля сообщило, что при крушении российского вертолета на северо-востоке Сирии погиб пилот и пострадал экипаж.

По информации агентства, инцидент произошел между деревнями Райхания и Аль-Касимия на северо-западе провинции Хасеке. Модель вертолета не назвали.

Минобороны России вслед за этим сообщением уточнило, что российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии по техническим причинам. Экипаж не пострадал, его эвакуировали, сообщило агентство ТАСС .

Вертолет выполнял плановый полет по воздушному патрулированию территории провинции Хасеке. Экипаж оперативно доставили на аэродром, вертолет не сбивали, отметили российские военные. Жизни летчиков ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

В провинции Хасеке звено в составе транспортного вертолета Ми-8АМТШ и боевого ударного вертолета Ми-35 сопровождало с воздуха колонну гражданских автомобилей, движущихся по стратегически важной трассе М4. Вертолет Ми-8АМТШ двигался на расстоянии от 5 до 10 км впереди колонны с группой огневой поддержки на борту, он проводил воздушную разведку на предмет возможного появления вблизи трассы боевиков, пишет ТАСС. Ударный Ми-35 прикрывал колонну с тыла, чтобы к ней не пристроилась посторонняя техника.

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