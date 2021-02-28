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В Сирии сообщили о падении российского вертолета и гибели пилота

28.02.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Сирии сообщили о падении российского вертолета и гибели пилота

  • 28.02.2021, 14:53
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В Сирии сообщили о падении российского вертолета и гибели пилота
Иллюстрационное фото

Минобороны РФ заявило, что экипаж в порядке.

Сирийское информационное агентство Sаna 28 февраля сообщило, что при крушении российского вертолета на северо-востоке Сирии погиб пилот и пострадал экипаж.

По информации агентства, инцидент произошел между деревнями Райхания и Аль-Касимия на северо-западе провинции Хасеке. Модель вертолета не назвали.

Минобороны России вслед за этим сообщением уточнило, что российский вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии по техническим причинам. Экипаж не пострадал, его эвакуировали, сообщило агентство ТАСС.

Вертолет выполнял плановый полет по воздушному патрулированию территории провинции Хасеке. Экипаж оперативно доставили на аэродром, вертолет не сбивали, отметили российские военные. Жизни летчиков ничего не угрожает, добавили в ведомстве.

В провинции Хасеке звено в составе транспортного вертолета Ми-8АМТШ и боевого ударного вертолета Ми-35 сопровождало с воздуха колонну гражданских автомобилей, движущихся по стратегически важной трассе М4. Вертолет Ми-8АМТШ двигался на расстоянии от 5 до 10 км впереди колонны с группой огневой поддержки на борту, он проводил воздушную разведку на предмет возможного появления вблизи трассы боевиков, пишет ТАСС. Ударный Ми-35 прикрывал колонну с тыла, чтобы к ней не пристроилась посторонняя техника.

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Минобороны РФ заявило, что экипаж в порядке.
 
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