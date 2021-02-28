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В Крыму полностью истощены два водохранилища

28.02.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Крыму полностью истощены два водохранилища

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  • 28.02.2021, 14:35
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В Крыму полностью истощены два водохранилища

Еще одно - на грани высыхания.

Оккупационные власти Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. Так, два водохранилища полностью истощены, еще одно - на грани высыхания.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Так называемое "Министерство ЖКХ Крыма" заявили, что по состоянию на 26 февраля, пересохли Симферопольское и Загорское водохранилища. Несмотря на обильные снегопады, за последний месяц воды в них так и не прибавилось. При этом к "мертвому объему" приближается также и Балановское водохранилище.

На начало февраля оккупационные власти сообщали, что самыми близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

Отмечается, что на прошлой неделе Ялта и Алушта из-за дефицита воды перешли на график подачи воды.

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