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В Крыму полностью истощены два водохранилища
Источник материала: Хартия'97
В Крыму полностью истощены два водохранилища
Еще одно - на грани высыхания.
Оккупационные власти Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. Так, два водохранилища полностью истощены, еще одно - на грани высыхания.
Об этом сообщает
Так называемое "Министерство ЖКХ Крыма" заявили, что по состоянию на 26 февраля, пересохли Симферопольское и Загорское водохранилища. Несмотря на обильные снегопады, за последний месяц воды в них так и не прибавилось. При этом к "мертвому объему" приближается также и Балановское водохранилище.
На начало февраля оккупационные власти сообщали, что самыми близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.
Отмечается, что на прошлой неделе Ялта и Алушта из-за дефицита воды перешли на график подачи воды.
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Еще одно - на грани высыхания.
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