Тихановская в клубе Wyborczej: Все белорусы — ледоколы

"Все белорусы сейчас такие ледоколы, не только я, потому что мы хотим сломать этот 26-летний лед, этот застоявшийся лёд. Мы хотим показать, что мы новое общество, нам нужны новые формы управления страной. Люди показывают, что готовы нести ответственность за будущее страны. И дело не в том, что один человек на горе расскажет нам, как жить. Нет, мы сами хотим решать, как мы будем жить и развиваться как страна.





Да, мы эти ледоколы, мы вместе несем ответственность, борясь за свои права в условиях репрессий. И, несмотря ни на что, мы не сдаемся, потому что изменились наши головы и сердца. Это самое главное", — ответила политик.





пишет Еврорадио. В разговоре с Михником и Радзивиновичем Тихановская рассказала, что не пишет писем в тюрьму своему мужу, а общается с ним лишь через адвоката. В свою очередь Михник заявил, что белорусские протесты стали толчком для граждан Польши и России отстаивать свои права, а Лукашенко получил от белорусского народа красную карточку и уйдёт с поля,Еврорадио.



