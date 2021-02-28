|
Тихановская в клубе Wyborczej: Все белорусы — ледоколы
Источник материала: Партизан
Экс-кандидатка в президенты Светлана Тихановская во время дебатов в Клубе польской газеты Wyborcza с журналистом, диссидентом и героем Солидарности Адамом Михником и Вацлавом Радзивиновичем (польский журналист и публицист, который специализируется на России и Беларуси) ответила на вопрос о том, видит ли она себя "ледоколом перемен" на Востоке и постсоветском пространстве.
"Все белорусы сейчас такие ледоколы, не только я, потому что мы хотим сломать этот 26-летний лед, этот застоявшийся лёд. Мы хотим показать, что мы новое общество, нам нужны новые формы управления страной. Люди показывают, что готовы нести ответственность за будущее страны. И дело не в том, что один человек на горе расскажет нам, как жить. Нет, мы сами хотим решать, как мы будем жить и развиваться как страна.
Да, мы эти ледоколы, мы вместе несем ответственность, борясь за свои права в условиях репрессий. И, несмотря ни на что, мы не сдаемся, потому что изменились наши головы и сердца. Это самое главное", — ответила политик.
В разговоре с Михником и Радзивиновичем Тихановская рассказала, что не пишет писем в тюрьму своему мужу, а общается с ним лишь через адвоката. В свою очередь Михник заявил, что белорусские протесты стали толчком для граждан Польши и России отстаивать свои права, а Лукашенко получил от белорусского народа красную карточку и уйдёт с поля,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидатка в президенты Светлана Тихановская во время дебатов в Клубе польской газеты Wyborcza с журналистом, диссидентом и героем Солидарности Адамом Михником и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)