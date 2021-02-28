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Бабочки Монарх могут исчезнуть

28.02.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждый год миллионы ярко-оранжевых мотыльков отправлялись в невероятное путешествие длиной в 30 тысяч километров из Северной Америки в Калифорнию и Мексику. В этом году их число резко упало до рекордно низкого уровня.

Ежегодный зимний подсчет, проводимый Обществом Xerces, зарегистрировал менее 2 тысяч западных бабочек данаида монарх, собравшихся на деревьях Калифорнии, где они группируются, чтобы согреться. Монархи обычно прибывают сюда в начале ноября и расселяются по стране с наступлением более теплой погоды в марте.

Другое население восточных монархов путешествует из южной Канады и северо-востока Соединенных Штатов через тысячи километров, чтобы провести зиму в центральной Мексике. По оценкам ученых, с середины 1990-х годов численность восточных монархов тоже сократилась примерно на 80 процентов.

Миграция бабочек Монарх – одно из красивейших зрелищ на планете. Из обширных северных широт бабочки слетаются на зимовку в места умеренного климата. Самое любимое место монархов – биосферный заповедник «Марипоса» в мексиканском штате Мичоакан. За время перелета сменяется не одно поколение крылатых насекомых. Часть родившихся гибнет в пути. Ведь длительность перелетов намного дольше их жизни.

Удивление вызывает не только расстояние, которые пролетают эти бабочки, но и их система навигации: для поиска пути они используют зрение, обоняние, осязание и другие чувства.

Бабочки садятся на деревья, облепляя их так, что даже невозможно увидеть листву. А ветки прогибаются под весом такого немыслимого количества бабочек. Сидят они неподвижно, и только когда солнце начинает припекать, медленно и синхронно переползают в тень.

Американские и мексиканские экологи прикладывают максимум усилий к тому, чтобы оберегать популяцию насекомых во время миграции. Несмотря на все усилия, угроза исчезновения серьезная, главная причина которой – массовая вырубка деревьев.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь кадры удивительного природного явления.

 
 
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Популяция уникальной бабочки Монарх – мотылька необычной красоты – находится на грани исчезновения.
 
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