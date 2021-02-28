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Светлана Тихановская посетит в ближайшее время Финляндию, Португалию и Швейцарию

28.02.2021 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После поездки в Финляндию Светлана Тихановская посетит Португалию и Швейцарию, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу экс-кандидата в президенты.

 

Светлана Тихановская посетит в ближайшее время Финляндию, Португалию и Швейцарию

 

В Финляндии, где Тихановская будет находиться 1—4 марта, состоятся ее встречи с президентом Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин, министром иностранных дел Пеккой Хаависто и другими представителями правительства. Она также встретится с почетным председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илккой Канерва. На встречах будет обсуждаться ситуация в Беларуси и поддержка Финляндией белорусского гражданского общества.

4—7 марта состоится визит Тихановской в Португалию. Экс-кандидат в президенты встретится с премьер-министром Португалии Антониу да Кошта, министром иностранных дел Аугусто Сантушем Сильвой, а также Жозе Мануэлем Баррозу, который с 23 ноября 2004 года по 1 ноября 2014-го являлся председателем Европейской комиссии.

С 7 по 10 марта Тихановская посетит Швейцарию, где встретится с парламентариями этой страны и представителями ООН.

«Во время визитов в европейские столицы Светлана Тихановская обсудит продолжающийся политический кризис в Беларуси, — сообщает ее пресс-служба. — Свободные и справедливые выборы должны состояться не позднее сентября. Лидер демократической Беларуси попросит усилить давление на режим Лукашенко, чтобы прекратить насилие и освободить всех политзаключенных. Тихановская также обсудит с европейскими политиками программы поддержки гражданского общества Беларуси, правозащитников, независимых СМИ и помощи жертвам режима».

 
 
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После поездки в Финляндию Светлана Тихановская посетит Португалию и Швейцарию, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу экс-кандидата в президенты.  
 
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