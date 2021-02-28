Восемь часов в очереди на техосмотр — тянет на рекорд

Источник материала: Onliner В конце прошлого года многие рассуждали, говоря об отвязке дорожного сбора от техосмотра, об итоговой его отмене (или замене): поедут ли автомобилисты на диагностические станции, насколько массовым будет это явление, если поедут — то как быстро это случится? Можно констатировать, что в последние дни февраля мы наблюдаем вторую за этот год волну ажиотажа вокруг техосмотра. Очереди есть, очереди весьма внушительные.

Восемь часов в очереди на техосмотр

Восемь часов — тянет на рекорд

До сих пор мы слышали истории о паре-тройке часов в очереди на диагностическую станцию. Кто-то, возможно, потратил и все четыре — вот деньки, правда? А вот один наш читатель рассказал корреспонденту Onliner, что вчера провел на диагностической станции (или, скорее, в очереди на диагностическую станцию) 8 часов. Столько же взрослому человеку нужно на здоровый сон. Давайте не трогать товарища Маска, лучше сами расскажите: как вам такое?





— Проходил техосмотр в эту субботу в ГАП №6 по адресу Машиностроителей, 15. Занял очередь около 8:00, выехал за ворота примерно в 16:00. Общее время нахождения в очереди — около 8 часов, — отметил он.

Кто-то скажет, мол, надо приезжать пораньше, чтобы занять очередь. Кому-то ответим: тогда уж можно прямо с вечера озаботиться вопросом.

— Первые машины занимали очередь в районе 3:00, — рассказал наш читатель.

Почему столько?

Помимо того что ажиотаж на диагностических станциях по-прежнему не спадает, есть еще одна причина, почему автомобилисту пришлось провести в очереди так много времени.

— Проходил техосмотр на трех авто одновременно, — объяснил собеседник.

— Это как?

— Проходить техосмотр на нескольких машинах достаточно просто. Пригнать машины и поставить в очередь, одному человеку периодически их передвигать, примерно раз в полчаса, перед прохождением линии приезжают остальные водители и проходят линию. Можно занимать место в очереди, предварительно предупредив тех, кто стоит сзади. Главное знать, за кем стоишь, желательно на три машины вперед, — ответил он.





Ну и как, прошел?

— Из трех машин техосмотр прошел только один автомобиль. Из выявленных несоответствий: незначительно нарушена регулировка фар, присутствует разница тормозных сил в стояночном тормозе в машине с АКПП, — рассказал автовладелец.

— У сотрудников на станции сейчас работы немало, может, придираются поэтому?

— Сотрудники диагностической линии не ожидали такого ажиотажа после стольких лет работы в лайтовом режиме. Сейчас одна машина идет за другой — ни присесть, ни отдохнуть.

— Но придирок с их стороны нет. В отличие от прошлых лет, не проверяют срок годности йода и зеленки, стараются пропустить максимальное количество машин.

— Им тоже нелегко: целый день на ногах и дышат выхлопными газами, — говорит собеседник.





Он также поделился своими наблюдениями об очереди.

— Стоящие в очереди машины в основном не старше 10—15 лет. Самой старой машиной в очереди была Opel Astra G 2001 года выпуска. Автомобилей 80—90-х годов я не заметил. Недостатки у большинства незначительны: регулировка световых приборов либо неисправность стояночного тормоза, — рассказал автомобилист.

Зачем это все?

— Те, кто стоит в очереди, стоят там по нескольким причинам: или уже были оштрафованы (таких немало) и не хотят допустить повторности с более высоким размером штрафных санкций; или хотят получить полный пакет документов, чтобы ездить спокойно и не быть должным государству, — отметил наш читатель. — Кроме того, налог сейчас отвязан от техосмотра, а размер первичного штрафа — 29 рублей, что практически соответствует стоимости прохождения линии (28 рублей для легкового автомобиля и 32 рубля для внедорожника).

Для тех, кто обдумывает варианты попроще вроде предварительной записи, отметим, что очередь там расписана до 30 марта, а может, уже и на эту дату свободного времени нет — проверяйте .

— ГАИ сейчас усилила внимание к тем, кто не прошел техосмотр. Если раньше можно было сослаться на высокий размер налога, то сейчас такие ссылки не проходят. Попался — получи штраф, — говорит собеседник. — Согласен, что бессмысленно терять время в очереди, но техосмотр все-таки пройти стоит — хотя бы для того, чтобы не быть должным государству.





Еще раз: откуда такой ажиотаж

Первая волна ажиотажа у диагностических станций поднялась сразу после Нового года, и вызвана она известными изменениями в законодательстве. Госпошлину отменили, заменив ее обязательным налогом, но самое главное — эти выплаты отвязали от техосмотра. Те, кто принципиально не хотел платить и поэтому не получал разрешение на допуск к движению, наконец вздохнули спокойно. И поехали проходить техосмотр: ГАИ с дорог никуда не делась, было очевидно, что после таких изменений контроль станет строже, а позиция к тем, кто не прошел, принципиальнее.

К тому же появился слух о том, что с 1 марта за непройденный техосмотр станут штрафовать с помощью камер, работающих в автоматическом режиме. Водители испугались, что наравне с «письмами счастья» за скорость станут приходить такие же — за техосмотр. Госавтоинспекция, правда, этот слух опровергла, выступив с заявлением о том, что никакого автоматического контроля с 1 марта не будет. «С технической точки зрения в ближайшей перспективе это невозможно, более того, на сегодняшний день Госавтоинспекцией вопрос оперативной реализации таких возможностей не ставится», — отметили в ГАИ.

Но существенно на длине очередей у ворот диагностических станций это заявление не сказалось.





Законодательство

Напомним, что обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, закреплена статьей 33 закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

А в соответствии с п. 10.3 Правил дорожного движения водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, которое не прошло государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении.

Ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке, предусмотрена ч. 5 ст. 18.12 КоАП — предупреждение или штраф в размере от 1 до 3 базовых величин (после увеличения размера базовой величины сумма штрафа составляет от 29 до 87 рублей).





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