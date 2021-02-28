Диетолог назвала простой способ профилактики болезней сердца

Источник материала: ОНТ

Чтобы снизить риск развития сердечных патологий, необходимо уменьшить потребление красного мяса и включить в рацион жирную морскую рыбу, рассказала врач-диетолог Лидия Ионова в эфире радио «Говорит Москва».

Чтобы получить достаточное количество кислот омега-3, отметила врач, можно есть орехи, семечки или употреблять льняное масло в умеренных количествах.

ФОТО: varim-na-paru.ru









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