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Диетолог назвала простой способ профилактики болезней сердца
Источник материала: ОНТ
Чтобы снизить риск развития сердечных патологий, необходимо уменьшить потребление красного мяса и включить в рацион жирную морскую рыбу,
Чтобы получить достаточное количество кислот омега-3, отметила врач, можно есть орехи, семечки или употреблять льняное масло в умеренных количествах.
ФОТО: varim-na-paru.ru
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Чтобы снизить риск развития сердечных патологий, необходимо уменьшить потребление красного мяса и включить в рацион жирную морскую...
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