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В Мьянме не менее шести человек погибли при разгоне протестов

28.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мьянме не менее шести человек погибли при разгоне протестов

В трех городах Мьянмы погибли не менее шести человек во время разгона протестующих, которые выступают против захвата власти военными, пишет ТАСС со ссылкой на портал Irrawaddy.

Сообщается, что в Янгоне погибли три человека, один из них – учитель. Двое людей убиты, около 15 были ранены при разгоне протеста в городе Баго. В Мандалае погиб мотоциклист, который участия в протестах не принимал. 

Демонстрации продолжаются во многих районах страны.

ФОТО:  Irrawaddy

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В трех городах Мьянмы погибли не менее шести человек во время разгона протестующих, которые выступают против захвата власти военными, пишет ТАСС со ссылкой на...
 
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