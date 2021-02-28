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В Мьянме не менее шести человек погибли при разгоне протестов
Источник материала: ОНТ
В трех городах Мьянмы погибли не менее шести человек во время разгона протестующих, которые выступают против захвата власти военными,
Сообщается, что в Янгоне погибли три человека, один из них – учитель. Двое людей убиты, около 15 были ранены при разгоне протеста в городе Баго. В Мандалае погиб мотоциклист, который участия в протестах не принимал.
Демонстрации продолжаются во многих районах страны.
ФОТО: Irrawaddy
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В трех городах Мьянмы погибли не менее шести человек во время разгона протестующих, которые выступают против захвата власти военными, пишет ТАСС со ссылкой на...
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