В Турции разрабатывают ракету для лунной миссии

Источник материала: ОНТ

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил о разработке гибридной ракеты, которая будет использована в рамках миссии на Луну, информирует ТАСС.

Разработкой и созданием турецкой гибридной ракеты занимается компания Delta V.

«Мы достигнем Луны посредством запуска уникальной национальной гибридной ракеты. Сегодня мы посещаем объекты компании Delta V, которая занимается разработкой уникальных технологий гибридных двигателей, являющихся важной составляющей миссии на Луну. Компания была основана в 2016 году и работает над космическими разработками с 2017 года. В рамках миссии на Луну мы ожидаем главным образом разработок двигателей, которые позволят нам осуществить запуски в космос», – отметил Мустафа Варанк.

В начале февраля 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган анонсировал старт национальной космической программы, предусматривающей запуск и посадку турецкой ракеты на Луну. Это событие будет приурочено к 100-летию Турецкой Республики, которое в стране отметят в 2023 году.

Фото: middleeasteye.net

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram