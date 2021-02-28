|
В Турции разрабатывают ракету для лунной миссии
Источник материала: ОНТ
Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил о разработке гибридной ракеты, которая будет использована в рамках миссии на Луну,
Разработкой и созданием турецкой гибридной ракеты занимается компания Delta V.
В начале февраля 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган анонсировал старт национальной космической программы, предусматривающей запуск и посадку турецкой ракеты на Луну. Это событие будет приурочено к 100-летию Турецкой Республики, которое в стране отметят в 2023 году.
Фото: middleeasteye.net
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил о разработке гибридной ракеты, которая будет использована в рамках миссии на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)