Врач назвал типы кашля, которые требуют обращения к врачу

Источник материала: ОНТ

Если при кашле наблюдается затрудненное дыхание, шум в груди либо обильное выделение мокроты, следует немедленно обратиться к врачу, рассказал газете «Аргументы и факты» терапевт-пульмонолог Владимир Бекетов.

Обратиться за медпомощью также необходимо, если кашель усиливается на фоне ухудшения самочувствия, повышенной на протяжении пяти дней температурой. Насторожить должен и кашель, который длится свыше двух-трех недель.

ФОТО: budzdorov.ru





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