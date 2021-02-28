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Врач назвал типы кашля, которые требуют обращения к врачу
Источник материала: ОНТ
Если при кашле наблюдается затрудненное дыхание, шум в груди либо обильное выделение мокроты, следует немедленно обратиться к врачу,
Обратиться за медпомощью также необходимо, если кашель усиливается на фоне ухудшения самочувствия, повышенной на протяжении пяти дней температурой. Насторожить должен и кашель, который длится свыше двух-трех недель.
ФОТО: budzdorov.ru
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Если при кашле наблюдается затрудненное дыхание, шум в груди либо обильное выделение мокроты, следует немедленно обратиться к врачу, рассказал газете «Аргументы...
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