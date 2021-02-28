В Италии нашли хорошо сохранившуюся римскую колесницу

Источник материала: ОНТ

Неподалеку от итальянского города Помпеи археологи обнаружили церемониальную четырехколесную римскую колесницу, которая сохранилась в хорошем состоянии, пишет news.mail.ru.

По словам исследователей, эта находка – «открытие, не имеющее аналогов в стране». Колесницу обнаружили возле конюшен древней загородной виллы Civita Giuliana. В 2018 году археологи нашли там останки лошадей. Колесница украшена железными, оловянными и бронзовыми деталями. Отмечается, что ее использовали для особых случаев – праздничных шествий или парадов.

Кроме того, исследователи нашли остатки дерева, веревок и цветов, которыми также украшали колесницу.

ФОТО: Instagram / pompeii_parco_archeologico

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