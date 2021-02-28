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В Италии нашли хорошо сохранившуюся римскую колесницу

28.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии нашли хорошо сохранившуюся римскую колесницу

Неподалеку от итальянского города Помпеи археологи обнаружили церемониальную четырехколесную римскую колесницу, которая сохранилась в хорошем состоянии, пишет news.mail.ru. 

По словам исследователей, эта находка – «открытие, не имеющее аналогов в стране». Колесницу обнаружили возле конюшен древней загородной виллы Civita Giuliana. В 2018 году археологи нашли там останки лошадей. Колесница украшена железными, оловянными и бронзовыми деталями. Отмечается, что ее использовали для особых случаев – праздничных шествий или парадов.

Кроме того, исследователи нашли остатки дерева, веревок и цветов, которыми также украшали колесницу. 

ФОТО: Instagram / pompeii_parco_archeologico

 

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Неподалеку от итальянского города Помпеи археологи обнаружили церемониальную четырехколесную римскую колесницу, которая сохранилась в хорошем...
 
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