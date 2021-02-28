В Канаде разразился скандал из-за «неподобающего» наряда школьницы

Источник материала: ОНТ

17-летнюю ученицу средней школы Норкам в канадском Камлупсе преподавательница выгнала с урока и отправила к директору за «неприемлемый» школьный наряд. Об этом сообщает CBC News .

Карис Уилсон пришла на занятия в белой водолазке и черном платье-комбинации с отделкой из кружева. Учителю показался такой наряд неуместным и оскорбительным.

В эфире радио CBC Radio West отец героини материала Кристофер Уилсон заявил, что считает данный инцидент абсурдным.

Мужчина написал об этом случае у себя на странице в Facebook. Его пост стал вирусным, и одноклассники девушки устроили в учебном заведении забастовку в ее поддержку.

Представители школы комментариев по этому поводу не предоставили.

Фото: Kzenon Shutterstock.com

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