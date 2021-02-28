|
Полезнее и слаще. Врач перечислила безвредные заменители сахара
Источник материала: ОНТ
Существует ряд заменителей сахара, которые не нанесут вреда здоровью. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова,
Самые безопасные натуральные заменители сахара – стевия и эритрит. Среди синтетических веществ врач назвала сукралозу.
По словам Павловой, для стевии характерен травяной горьковатый привкус. Многим он не нравится, поэтому на основе натурального вещества разработали стевизиот – такой же заменитель, только без горечи. Стевия слаще сахара в 300 раз, подчеркнула врач. На стакан чая или кофе хватит буквально двух капель этого вещества.
ФОТО: © PETER DAZELEY / GETTY
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Существует ряд заменителей сахара, которые не нанесут вреда здоровью. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает радио Sputnik. Самые безопасные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)