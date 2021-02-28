Полезнее и слаще. Врач перечислила безвредные заменители сахара

Источник материала: ОНТ

Существует ряд заменителей сахара, которые не нанесут вреда здоровью. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, сообщает радио Sputnik.

Самые безопасные натуральные заменители сахара – стевия и эритрит. Среди синтетических веществ врач назвала сукралозу.

По словам Павловой, для стевии характерен травяной горьковатый привкус. Многим он не нравится, поэтому на основе натурального вещества разработали стевизиот – такой же заменитель, только без горечи. Стевия слаще сахара в 300 раз, подчеркнула врач. На стакан чая или кофе хватит буквально двух капель этого вещества.

ФОТО: © PETER DAZELEY / GETTY





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