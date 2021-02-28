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В Сирии разбился российский вертолет. Погиб один человек

28.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сирии разбился российский вертолет. Погиб один человек

На северо-востоке Сирии разбился российский вертолет. Об этом в воскресенье, 28 февраля, передает агентство Reuters.

Сообщается, что в результате крушения погиб один человек. Инцидент произошел в провинции Хасака, которая находится недалеко от российской военной базы. Других подробностей пока нет.

В марте прошлого года, по информации издания The National Interest, с 2015 по 2018 год Россия потеряла в Сирии не менее 19 пилотируемых летательных аппаратов. Из них 11 вертолетов и 8 самолетов. В результате происшествий погибли 23 членов экипажа и 37 пассажиров. Журнала объясняет такие потери неопытностью российских военных в экспедиционных операциях и проблемами с техникой.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

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На северо-востоке Сирии разбился российский вертолет. Об этом в воскресенье, 28 февраля, передает агентство Reuters. Сообщается, что в результате крушения погиб один...
 
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