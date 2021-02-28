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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений этой весной

28.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений этой весной

Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин для РИА «Новости».

По мнению финансиста, валюты, которые в прошлом году были фаворитами, постепенно превращаются в аутсайдеров, хотя и дорожали последние 9 месяцев. Речь – о валютах европейских стран, не входящих в зону евро, а также о валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками. Они будут «падать» относительно американского доллара.

Поэтому Дмитрий Бабин посоветовал инвесторам большую часть своих вложений в ближайшее время держать в долларах.

Эксперт напомнил, что устойчивые колебания курсов чаще всего происходят по причине обесценивания валют из-за фундаментальных факторов либо изменения стоимости доллара. Последние 9 месяцев как раз происходила вторая ситуация.

Фото: pixabay

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Теги: Курсы валют
 
 
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Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин для РИА «Новости». По мнению...
 
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