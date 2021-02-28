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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений этой весной
Источник материала: ОНТ
Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, сообщил эксперт по фондовому рынку «
По мнению финансиста, валюты, которые в прошлом году были фаворитами, постепенно превращаются в аутсайдеров, хотя и дорожали последние 9 месяцев. Речь – о валютах европейских стран, не входящих в зону евро, а также о валютах стран с развивающимися и сырьевыми экономиками. Они будут «падать» относительно американского доллара.
Поэтому Дмитрий Бабин посоветовал инвесторам большую часть своих вложений в ближайшее время держать в долларах.
Эксперт напомнил, что устойчивые колебания курсов чаще всего происходят по причине обесценивания валют из-за фундаментальных факторов либо изменения стоимости доллара. Последние 9 месяцев как раз происходила вторая ситуация.
Фото: pixabay
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Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин для РИА «Новости». По мнению...
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