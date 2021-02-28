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Пятеро студентов умерли от отравления неизвестным веществом в Ташкенте
Источник материала: ОНТ
Пятеро студентов скончались в Ташкенте от отравления неизвестным веществом,
ЧП произошло 27 февраля. В одном из частных домов нашли тела проживавших там пятерых студентов трех вузов Ташкента.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ФОТО: © РИА Новости / Павел Лисицын
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Пятеро студентов скончались в Ташкенте от отравления неизвестным веществом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Узбекистана. ЧП...
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