Пятеро студентов умерли от отравления неизвестным веществом в Ташкенте

Источник материала: ОНТ

Пятеро студентов скончались в Ташкенте от отравления неизвестным веществом, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Узбекистана.

ЧП произошло 27 февраля. В одном из частных домов нашли тела проживавших там пятерых студентов трех вузов Ташкента.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ФОТО: © РИА Новости / Павел Лисицын





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