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Автозадачка с подвохом. Нарушает ли водитель, выезжая из ворот своего дома на дорогу?
Источник материала: Tut.by
Вместе с независимым автоэкспертом Александром Коноплицким предлагаем решить нетривиальную автозадачу, в которой может ошибиться каждый. Хотя с виду все просто, но нужно помнить, что гласят ПДД.
Всем хорошо известна следующая ситуация: автомобиль едет по дороге, а вдоль нее по обеим сторонам расположены дома сельского типа, выезд из ворот которых происходит прямо на проезжую часть. Внимательно посмотрите на фото и ответьте - нарушает или не нарушает действующие Правила дорожного движения водитель, выезжая на дорогу в показанной ситуации.
Ответ узнаете в понедельник, 1 марта, в 11.00.
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Вместе с независимым автоэкспертом Александром Коноплицким мы предлагаем разобраться с нетривиальной задачей, в которой водитель выезжает на дорогу из ворот...
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