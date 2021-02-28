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Автозадачка с подвохом. Нарушает ли водитель, выезжая из ворот своего дома на дорогу?

28.02.2021 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с независимым автоэкспертом Александром Коноплицким предлагаем решить нетривиальную автозадачу, в которой может ошибиться каждый. Хотя с виду все просто, но нужно помнить, что гласят ПДД. 

Всем хорошо известна следующая ситуация: автомобиль едет по дороге, а вдоль нее по обеим сторонам расположены дома сельского типа, выезд из ворот которых происходит прямо на проезжую часть. Внимательно посмотрите на фото и ответьте - нарушает или не нарушает действующие Правила дорожного движения водитель, выезжая на дорогу в показанной ситуации. 


  

Ответ узнаете в понедельник, 1 марта, в 11.00.

Опрос

Нарушает ли водитель ПДД в показанной ситуации, выезжая на дорогу из ворот дома или съезжая с нее?

Нарушает 35%
Не нарушает 65%
С этого устройства голос уже учтен
331 ответ

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Вместе с независимым автоэкспертом Александром Коноплицким мы предлагаем разобраться с нетривиальной задачей, в которой водитель выезжает на дорогу из ворот...
 
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