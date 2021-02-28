Автозадачка с подвохом. Нарушает ли водитель, выезжая из ворот своего дома на дорогу?

Источник материала: Tut.by

Вместе с независимым автоэкспертом Александром Коноплицким предлагаем решить нетривиальную автозадачу, в которой может ошибиться каждый. Хотя с виду все просто, но нужно помнить, что гласят ПДД.

Всем хорошо известна следующая ситуация: автомобиль едет по дороге, а вдоль нее по обеим сторонам расположены дома сельского типа, выезд из ворот которых происходит прямо на проезжую часть. Внимательно посмотрите на фото и ответьте - нарушает или не нарушает действующие Правила дорожного движения водитель, выезжая на дорогу в показанной ситуации.





Ответ узнаете в понедельник, 1 марта, в 11.00.

Опрос Нарушает ли водитель ПДД в показанной ситуации, выезжая на дорогу из ворот дома или съезжая с нее? Нарушает 35% Не нарушает 65% С этого устройства голос уже учтен 331 ответ

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