«Первый водитель приехал в 5.20 утра». Слухи о «письмах счастья» за техосмотр привели к безумным очередям

Источник материала: Tut.by

На станциях техосмотра, которые водители не жаловали своим внимание в последние годы, небывалый ажиотаж. «Хотела записаться на ТО, но запись только на середину марта. И так на нескольких станциях», — рассказывает минчанка. «Чтобы занять очередь, приезжали в 4 утра», — говорят водители из Могилева. Некоторые очереди, которые прислали нам наши читатели, поражают воображение. AUTO.TUT.BY разбирается с тем, что происходит и объясняет, почему нет особого смысла ночевать на станциях техосмотра.

«Как чего стоим? Сегодня же последний день!»

Для начала немного из истории вопроса: в ожидании несколько раз обещанной отвязки госпошлины от техосмотра многие водители просто игнорировали эту процедуру. После того, как с 1 января 2021 года госпошлину отвязали-таки от ТО автомобилисты устроили набег на станции техосмотра , но постепенно ажиотаж спал, но с небывалой силой возобновился на этой неделе

Вот, например, видео, которое три дня назад сняли наши читатели из Могилева: «Техосмотр на улице Челюскинцев, люди занимают очередь в 4 утра», — пишут местные жители.

Еще один водитель из Могилева говорит:

— Прошел техосмотр 26 февраля по адресу Днепровский бульвар, 1. В очереди стоял 8 часов. График работы с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Приехал в 6.30 утра, передо мной уже было около 25 машин. Так же периодически приезжают машины по записи (в этом и главная задержка). Получил разрешение в 15.00

— В Лиде по будням очередь держится весь день по 20 машин. На одну машину отводится 10 минут. Сосед говорил, что вчера с ночи очередь занимали, — говорит водитель Андрей.

— 24 февраля проходил ТО в Сморгони, — написал еще один из читателей. — Приехал в 7.40, прошел в 12, теперь если после 9 приехал, то, считай, не пройдешь уже.

Своего пика ажиотаж достиг в последние выходные зимы.

— Как чего стоим? Сегодня же последний день, чтобы пройти техосмотр, потом — «письмами счастья» забросают, — объясняют водители многочасовое стояние в очередях.

Вот какие фото и видео они нам прислали.

— Три часа стоял, чтобы пройти техосмотр, — пишет Алексей из Витебска. Он приехал на ТО на 6-ю Суражскую улицу.



Фото читателя TUT.BY

Юрий из Островца, чтобы пройти ТО, приехал на станцию в субботу, 27 февраля, в 7 утра, выехал в 15.30.



Фото читателя TUT.BY

— Примерно 6,5 часа на Ольшевского стояли, примерно 50 машин в очереди, — говорит еще один читатель.

— Приехал на диагностическую станцию 224 (троллейбусный парк 2 в Минске) около 8 утра по живой очереди. Перед въездом на территорию троллейбусного парка в 11:00 за мной было не менее 12 автомобилей. Запустили на территорию, но на линию ещё не заехал: в первую очередь пускают по записи, даже если автомобиль приехал раньше или существенно позже назначенного времени, хотя предварительная запись отдельно не оплачивается и откуда такие привилегии, непонятно, — сетует водитель из Минска.



Фото читателя TUT.BY

Некоторые водители пытались пройти ТО не в столице и не в крупных городах. Но и там тоже проблемы.

Например, один из наших читателей прислал фото с СТО на 11 км трассы Минск-Гродно за МКАД. Туда он приехал в 8.30.

— Впереди было 35 машин. Сейчас осталось 15. Первый водитель в очереди были у СТО к 05.20.



Фото читателя TUT.BY

Ну и наконец, поражающее воображение видео со станции техосмотра в деревне Тимковичи, что в Копыльском районе.

На самом деле писем счастья" за непройденный ТО пока не будет

Казалось бы, штрафы за непройденный техосмотр существовали всегда. С чего вдруг такой ажиотаж? Тем более, что размер штрафа остался прежним — максимум до 3 базовых (при повторном нарушении — от 2 до 5 базовых).

Все дело в том, что в некоторых СМИ, а затем и телеграм-каналах появилась новость о том, что с 1 марта ГАИ будет рассылать «письма счастья», если машина без ТО попадет на камеру фиксации.

На деле же речь идет о том, что теперь такую возможность прописали законодательно: в новом КоАП закрепили норму, по которой фиксировать камерами можно не только нарушение скоростного режима, но и многие другие нарушения — непройденный техосмотр, проезд на красный свет, выезд на встречку и так далее. Однако, как объясняли в ГАИ, закрепление нормы не равно ее мгновенной реализации на практике. Сейчас прорабатывают технические нюансы этого вопроса и говорят, что в ближайшее время «письма счастья» за ТО и прочее приходить не будут. Информации, когда список получателей расширится, на данный момент нет.

Нет, мы вовсе не призываем игнорировать техосмотр (более того, не советуем его откладывать на последний момент), однако, как видим, никакой острой необходимости ночевать в очередях нет. Если уж вы по какой-то причине ездите без ТО, то оштраофвать вас за него могли однаково и прошлом году, и в январе, и в марте. Более того, для законопослушных водителей есть еще один лайфхак: по новому КоАП езда без техосмотра относится к тем нарушениям, за которые в первый раз ГАИ штрафовать не будет . Для этого нужно соблюсти два условия: водитель должен быть согласен с правонарушением и до этого в течение года такого же правонарушения он не совершал.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .