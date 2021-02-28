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Видеофакт. От ледника в Антарктиде откололся айсберг величиной с Петербург

28.02.2021 16:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огромный айсберг откололся от антарктического шельфа, заметили британские ученые, на которых ссылаются мировые СМИ.

 

Видеофакт. От ледника в Антарктиде откололся айсберг величиной с Петербург
Ледник Бранта. Фото: ridus.ru.

 

По информации Антарктической службы Великобритании, размером плавучая ледяная гора с Петербург или три Вильнюса — 1270 кв. км.

Как передает Росбалт, исследователи со станции «Галлей» (Halley), расположенной на шельфовом леднике Брант, рассказали, что как минимум 10 годами ранее на нем стали появляться крупные трещины. В пятницу за несколько часов одна из трещин превратилась в совсем огромную и возник айсберг.

Отмечается, что толщина Бранта составляет 150 м.

 

 

Тем временем команда ученых из России, Эстонии, Финляндии и Германии установила, когда Северный Ледовитый океан перестанет покрываться льдом в сентябре. Как оказалось, это произойдет уже в 2055 году, рассказал старший научный сотрудник лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени Ширшова Станислав Мартьянов.

«А к концу этого столетия океан будет свободным ото льда уже на протяжении четырех месяцев в году — с июля по ноябрь», — утверждает участник исследования.

Такая перемена приведет к тому, что на Балтике зимы «станут экстремально теплыми», сказал Мартьянов.

 
 
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Огромный айсберг откололся от антарктического шельфа, заметили британские ученые, на которых ссылаются мировые СМИ.  
 
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