Видеофакт. От ледника в Антарктиде откололся айсберг величиной с Петербург

Огромный айсберг откололся от антарктического шельфа, заметили британские ученые, на которых ссылаются мировые СМИ.



Ледник Бранта. Фото: ridus.ru.

По информации Антарктической службы Великобритании, размером плавучая ледяная гора с Петербург или три Вильнюса — 1270 кв. км.

Как передает Росбалт , исследователи со станции «Галлей» (Halley), расположенной на шельфовом леднике Брант, рассказали, что как минимум 10 годами ранее на нем стали появляться крупные трещины. В пятницу за несколько часов одна из трещин превратилась в совсем огромную и возник айсберг.

Отмечается, что толщина Бранта составляет 150 м.

Тем временем команда ученых из России, Эстонии, Финляндии и Германии установила, когда Северный Ледовитый океан перестанет покрываться льдом в сентябре. Как оказалось, это произойдет уже в 2055 году, рассказал старший научный сотрудник лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени Ширшова Станислав Мартьянов.

«А к концу этого столетия океан будет свободным ото льда уже на протяжении четырех месяцев в году — с июля по ноябрь», — утверждает участник исследования.

Такая перемена приведет к тому, что на Балтике зимы «станут экстремально теплыми», сказал Мартьянов.