Источник материала: Хартия'97

Медики рассказали об исключительной пользе сгущенки, сала и еще трех «вредных» продуктов 3 28.02.2021, 16:14

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От них не нужно отказываться.

Отказываетесь от любимых блюд, потому что уверены, что они вредят здоровью? Проверьте, возможно, любимые лакомства давно реабилитированы медиками – и просто необходимы вашему здоровью, пишет healthinfo.ua .

Мороженое

Меньше сахара, никаких красителей – и вот мороженое превращается в полезный продукт, который укрепляет кости (благодаря кальцию и фосфору), предотвращает свертывание крови (спасибо витаминам A, B, C, D, E и K) и даже помогает худеть! Да-да, когда мы едим холодную пищу, организму приходится дополнительно потрудиться и затратить больше калорий.

Сгущенное молоко

Самое главное, на что следует обратить внимание – на состав любимого лакомства. В нем должно быть только молоко и сахар, а вот растительных жиров быть не должно – и тогда несколько ложек в день помогут поддерживать необходимый уровень полезного кальция. Так что не отказывайтесь от любимого десерта – от него сплошная польза!

Пальмовое масло

Разумеется, не то, которое входит в состав выпечки и других кондитерских изделий – от него врачи по-прежнему советуют отказаться. Но вот собственно масло, которое можно добавлять в салаты и другие блюда холодным, очень полезно. В нем содержатся токотриенолы, соединения, которые помогают снизить риск инсульта и поражений мозга. Кроме того, в пальмовом масле много витамина А, который положительно влияет на зрение.

Сало

Кто бы мог подумать! Продукт, который диетологи окрестили ядом, на самом деле буквально необходим нашему здоровью. 20-30 грамм сала ежедневно помогут снизить уровень холестерина (за счет арахиновой кислоты), а также поддержать иммунитет. Кроме того, в сале высоко содержание витаминов A, E и D, которых нам обычно очень не хватает. Но только знайте меру!

Жевательная резинка

Она действительно помогает поддержать здоровье зубов – за счет выделения слюны, которая снимает вредный налет и удаляет остатки пищи. Кроме того, жевание жвачки помогает «раскачать» наш метаболизм и в итоге делает нас стройнее. Главное – выбирать жвачку без сахара!

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