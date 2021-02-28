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Жители Вилейки: В наших силах все изменить!
Источник материала: Хартия'97
Жители Вилейки: В наших силах все изменить!
Райцентр вышел на акцию против беспредела властей.
Жители Вилейки вышли на сегодня на акцию против судебного беспредела.
Протестующие развернули плакат: «В наших силах все изменить!».
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Райцентр вышел на акцию против беспредела властей.
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