Источник материала: Хартия'97

Конвульсии Путина 2 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

28.02.2021, 15:58

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Россия столкнулась с еще одним «тяжелым вопросом».

Путин хочет, чтобы Запад был вынужден зарегистрировать всяческие русские вакцины, независимо от того, прошли ли они признанную миром сертификацию. На это указывает живейшая реакция Пескова, который на реплику Меркель о том, что ЕС согласилась ввести ковид-паспорта, в которых будет указано, вакцинировался ли человек, и чем именно вакцинировался.

А это для России вопрос тяжелый.

У России есть вакцина, она полусертифицирована, ее продают в разные страны — в те, у которых нет денег на Pfizer, из этих стран идут разноречивые отзывы и вдруг… какие-то паспорта.

Проблема такого паспорта в том, что там должна быть указана только та вакцина, которую признало ЕС и международные институты. А если там будет указана вакцина "Ромашка 235", или "С именем Путина мы победим ковид!", то возможно будет принято решение, что виза на посещение Европы, да и прочих стран, которые присоединятся к подобному формату единого паспорта, выдаваться не будет.

Уж не знаю, почему в России было принято решение не довести до конца международную регистрацию русской вакцины — об этом подробно рассказывал Пархоменко в одном из своих программ "Суть событий", но может так случиться, что будет принято решение — у тебя своя вакцина — ну, и гуляй по своей территории.

Конечно, можно было бы послать Запад куда подальше, но запереть страну на лето с телевизором и котом на кухне, это, глядишь, еще рейтинг Навального может вырасти! Поэтому, Песков намекает, что нужно разговаривать. А смысл разговора понятен — чего вам там, на Западе, дать и какие чемоданы с баблом куда занести, чтобы вы признали нашу суверенную вакцину.

Такие шаги мы уже наблюдаем. То журнал The Lancet пишет статью, что русская вакцина просто прекрасна, то какая-нибудь Венесуэла кричит, что Путин своей вакциной ее спас, то миллион доз вакцин дарят какой-то стране, где местный диктатор только что доел на обед последнего здорового гражданина.

Все эти игрища потом показывает зомбоящик на радость пенсионерам-путинистам. Но Меркель не смотрит русский телевизор, а заботится о своем и европейском здоровье, как лидер важнейшей страны Европы.

Короче, запасаемся попкорном и наблюдаем конвульсии Путина в деле наклонить Запад. Ожидается визг благодарных стран, которым дарят миллионы доз, визг Соловьева и прочих пропагандистов, которые никак, почему-то, не хотят показать в прямом эфире, как благодатная русская вакцина лихо побеждает проклятый короновирус, проникая в их патриотическое плечо. Склонять страну вакционироваться, уклоняясь от вакционирования самому — это и есть вставание с колен.

Кстати, похожая проблема есть и в Украине, где власть талантливо провалила вакцинацию. Вакцинировать начали только в четверг, причем, какой-то загадочной индийской вакциной, правда выпускаемой по строгой лицензии от фирмы AstraZeneca — так говорят. Вакцины мало, украинская власть ходит с протянутой рукой, введение паспорта ЕС воспринимается как приговор всему населению, потому что у Украины с Европой безвиз. Однако, важно то, что те порции вакцин, которые будут приходить в Украину — они от признанных производителей, так что никаких русских вакцин в Украине нет.

Короче говоря, эта история учит тому, что если ты, как Россия, решил жить отдельно — с отдельными правилами, законами и вакцинами, то готовься и гулять отдельно.

Красная площадь — она большая. Можно пойти на экскурсию в Мавзолей.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

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