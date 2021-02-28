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Партизаны Уручья провели дерзкую акцию прямо «на пороге» у карателей из в/ч 3214
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Уручья провели дерзкую акцию прямо «на пороге» у карателей из в/ч 3214
Минчане устроили спецназу МВД сюрприз.
Партизаны Уручья постарались сегодня на славу. Минчане провели дерзкую акцию прямо возле въезда в войсковую часть 3214.
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Минчане устроили спецназу МВД сюрприз.
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