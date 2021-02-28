Источник материала: Хартия'97

СМИ: Санкции СНБО сломали хребет кремлевской пятой колонне 5 28.02.2021, 15:34

2,054

Решения, принятые на заседании, имеют гриф «секретно».

В офисе президента девятнадцатого февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Владимира Зеленского. Был рассмотрен ряд важных вопросов в военной, энергетической отраслях и в сфере государственной безопасности. Об этом говорится на сайте президента Украины, пишет «Урядовий кур’єр» .

Члены СНБО заслушали доклады главнокомандующего вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, начальника главного управления разведки министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, председателя службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил. Решения, принятые на заседании, имеют гриф «секретно» и потому не могут быть обнародованы.

Участники подробно остановились на сфере энергетической безопасности, а именно на мероприятиях по защите имущественных интересов государства.

Решением СНБО, которое было введено в действие указом президента Украины от 28 мая 2015 года № 298, кабинету министров было поручено принять необходимые меры для сохранности и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей длиной в тысячу четыреста тридцать три километра, которые проходят через территорию Украины.

В частности, кабинет министров Украины должен был безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранность и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства. Однако, за более чем пять лет правительство не обеспечило надлежащую защиту имущественных интересов государства и не привело доказательств в судах различных инстанций о правах государства Украина на владение и пользование частью нефтепродуктопровода. Вследствие этого государственная собственность оказалась в руках двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины.

Согласно статье седьмой закона Украины «О трубопроводном транспорте», «магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины».

Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о неотложных мерах для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести работу по выяснению обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

«Никакой приватизации этого объекта украинской собственности не было. На наш взгляд, непонятным пока образом этот объект государственной собственности без приватизации, без фонда госимущества оказался в собственности структур, которые зарегистрированы в другой стране. И сейчас дано поручение разобраться, почему так произошло, кто эту операцию проводил, и почему так произошло, что эти аффилированные с Украиной граждане на сегодняшний день пользовались этим продуктопроводом», — сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.

Решением СНБО также были применены санкции к восьми физическим и девятнадцати юридическим лицам, среди которых есть компании — владельцы пяти самолетов. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Алексей Данилов добавил, что санкции касаются компаний, зарегистрированных в ряде стран, в частности, в РФ и Молдовы. Также, по его словам, санкции введены в отношении пяти граждан России и трех граждан Украины, среди которых — Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. «Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по части 5 статьи 258 уголовного кодекса Украины — финансирование терроризма. Согласно этой статье, к госпоже Марченко, ко всем соответствующим перечисленным лицам, так же к господину Медведчуку, применены санкции», — пояснил секретарь СНБО.

Напоминаем, что еще 2 сентября 2015 года СНБО принял решение, которым были наложены санкции на отдельных российских авиаперевозчиков. С 25 октября 2015 года правительство полностью прекратило прямое авиационное сообщение между Украиной и Российской Федерацией, а с 00:00 часов 26 ноября 2015 года введен запрет пролета украинского воздушного пространства для всех без исключения российских авиакомпаний. Самолеты, на которые наложены санкции, осуществляли полеты вопреки нормативно-правовым актам Украины. Решением СНБО эта ситуация исправлена.

Комментарии чиновников и блогеров

«Медведчук и Козак со своими женами являются террористической группировкой», — так прокомментировал решение СНБО секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» вечером девятнадцатого января.

Решение совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против депутата Верховной рады Тараса Козака, а затем и Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и жены Козака Натальи Лавренюк основаны на представленных документах службы безопасности Украины о владении ими Новошахтинского завода нефтепродуктов (Ростовская область РФ, Марченко владеет 75% активов ЗНП, а Лавренюк — 25%), снабжающего топливом самопровозглашенную ЛНР, что следует расценивать как террористическую деятельность.

«Я не открою большой тайны, и это доступная информация: что в четырнадцати километрах от нашей границы, на территории РФ находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет Медведчук вместе со своей женой и Козак, также вместе со своей женой. И поставки нефтепродуктов осуществляются на территорию террористов, которые убивают наших бойцов. Поэтому нет ничего удивительного. У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам, на основании чего было проведено заседание СНБО, был заслушан отчет СБУ, были предоставлены все соответствующие документы», — заявил он.

Алексей Данилов при этом сообщил, что решение о введении санкций было принято членами СНБО «почти единогласно», то есть, не всеми. Напомним, что за решение о наложении санкций на Козака и запрет трансляции телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK от второго февраля не голосовал председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

При этом Алексей Данилов выразил благодарность службе внешней разведки, главному управлению разведки министерства обороны и пограничной разведке за то, что они «безупречно выполнили поставленную президентом задачу».

Еще одним решением СНБО от девятнадцатого февраля стало поручение кабинету министров Украины принять меры для возвращения в государственную собственность эксплуатируемого в настоящее время компанией Прикарпатзападтранс (Ровно) участка нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» протяженностью тысяча четыреста тридцать три километра, проходящего по территории Украины.

Секретарь СНБО в этом комментарии по сути повторил свои слова, которые он сказал на брифинге после заседания СНБО, о ситуации с трубопроводом, который находится в управлении компании Прикарпатзападтранс под контролем «двух граждан Украины».

«Продуктопровод… странным образом до сих пор не находится во владении государства. Более того, через процедуру определенных манипуляций после 2015 года (когда принималось аналогичное решение СНБО) он очень странным способом оказался в собственности частной компании, имеющей иностранное происхождение, но руководят этим продуктопроводом два гражданина Украины. В ближайшее время все население Украины узнает, почему забрали у украинского народа тысячу четыреста тридцать три километра этого комплекса на территории Украины. Во время процессуальных действий очень много интересных вещей стали явными», — заявил Алексей Данилов.

«Решение СНБО о введении новых санкций основывается, в частности, на материалах СБУ» — Иван Баканов

Решение о введении санкций в отношении отдельных лиц основывается, в частности, и на материалах, которыми располагает служба безопасности Украины. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, комментируя результаты сегодняшнего заседания СНБО.

«Сегодня служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставок угля с временно оккупированной территории в РФ и в Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности «ЛНР». И как результат — основу для сообщения подозрения представителям компании», — отметил Иван Баканов.

Отдельно служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, совершавших полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями.

Иван Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA принимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании — то есть вводят другие юридические лица.

Кроме того, глава службы проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.

«Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила — в системных действиях по защите национальных интересов», — подчеркнул Иван Баканов.

«Врага наконец называют по имени»

Так прокомментировал решение СНБО в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. «Относительно санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других в сегодняшнем списке СНБО. Лично для меня это решение — историческая справедливость. К сожалению, оно задержалось во времени. Петр Алексеевич сделал все, чтобы Медведчук имел возможность летать в Москву и вести свой бизнес в Украине. То, что он не смог сделать, сделала новая власть.

Медведчук — создатель темников 2000-ых, которые фактически привели к журналистским и массовым протестам накануне оранжевой революции. Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но темники, фейки, дезинформацию теперь ему писал Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в частности, через недавно запрещенные „телеканалы". Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в делах обмена пленными и позиционирует себя „голубем мира". „Голубем", который готов поставить на колени Украину перед своим кумом.

Считаю решение о введении санкций политически оправданным. И напомню, против Медведчука введены санкции в США. Теперь наконец и в Украине. Фактически, это решение СНБО — начало новой эры, когда врага наконец называют по имени».

США отреагировали на санкции Украины против Медведчука

В посольстве США в Украине выразили поддержку решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций, в частности в отношении народного депутата Виктора Медведчука (ОПЗЖ). Соответствующее сообщение размещено на странице дипредставительства в фейсбуке. «Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности через введение санкций. С 2014 года Виктор Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», — говорится в публикации.

«Вот это успех! Зеленский поставил Медведчука и политику Путина в Украине вне закона!»

Так отреагировал на решение СНБО о введении санкций против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов на своей странице в фейсбуке.

Он написал: «Историческое решение Совета национальной безопасности и обороны! Кум Путина объявлен в Украине вне закона! Блокируется деятельность главного российского агента в Украине, вся его экономическая, политическая и информационная деятельность! Браво!

Согласно решению СНБО:

1. Введены санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны, и шести доверенных лиц из их ближайшего окружения на основании дела СБУ о причастности всех этих лиц к финансированию терроризма.

2. Введены санкции против всех девятнадцати компаний, владельцами которых является семья Медведчук. По сути, заблокирована вся операционная деятельность семьи Медведчук в Украине.

3. Санкции наложены против всех пяти самолетов, которые использовала семья Медведчук в своих целях для полетов в Москву (прощай, милый личный семейный авиапарк).

4. У Медведчука забирают трубопровод, который он получил во владение в 2014-м году, трубопровод переходит в собственность государства.

Впервые Украина нанесла сокрушительный удар по главному представителю Кремля, личному агенту Путина, который годами выстраивал системное влияние в украинской политике, контролирует многочисленный бизнес и политические и информационные проекты.

Что ж, теперь посмотрим, как государство сможет выполнить эти масштабные решения против банды Медведчука.

Многие активы семьи оформлены на его родного брата — Сергея Медведчука, который санкций все-таки избежал и теперь будет помогать Виктору спасать его активы. Однако СНБО принял системное политическое решение, и теперь силовые структуры могут заблокировать вообще все, что только касается Медведчука в Украине.

Это исторический день, мощный стратегический удар по влиянию России, который нанесет непоправимый ущерб российской экспансии и попыткам Кремля строить свои политические и информационные проекты, чтобы раскачивать Украину изнутри. Теперь дело за исполнительной властью, силовиками и судами — посмотрим, как они будут ликвидировать на практике бизнес Медведчука и его семейства.

„Украинский выбор" Путина и Медведчука уже никогда не станет выбором Украины. Прощай, путинская Россия и все твои мертворожденные политические проекты!

Теперь следующий шаг — это запрет деятельности пророссийских партий и общественных организаций, которые поддерживают российскую пропаганду».

Лаконично и образно прокомментировала это событие и бывшая ведущая программы «Игра с огнем» на канале ZIК, а ныне автор канала «Даниленко» на YouTube Татьяна Даниленко: «Какими бы ни были реальные мотивы Зеленского, он стал первым президентом, который вместо того, чтобы снять коррупционную маржу с главного пророссийского олигарха, наложил на него реальные санкции. Алексей Данилов — первый секретарь СНБО, которому удалось превратить кладбище сбитых летчиков на довольно страшный орган нацбезопасности и обороны. Разве кто-то мог это спрогнозировать еще несколько месяцев назад?».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .