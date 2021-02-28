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Синоптики объявили на 1 марта желтый уровень опасности из-за гололедицы
Источник материала: UDF
Фото: Игорь Матвеев
В связи с этим в республике объявлен желтый уровень опасности.
В понедельник ночью и утром местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
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В понедельник ночью и утром местами по стране прогнозируются кратковременные осадки.
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