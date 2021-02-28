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Синоптики объявили на 1 марта желтый уровень опасности из-за гололедицы

28.02.2021 16:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Синоптики объявили на 1 марта желтый уровень опасности из-за гололедицы
Фото: Игорь Матвеев
В понедельник 1 марта на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, предупреждает сайт Белгидромета.

В связи с этим в республике объявлен желтый уровень опасности.

В понедельник ночью и утром местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.
 
 
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В понедельник ночью и утром местами по стране прогнозируются кратковременные осадки.
 
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