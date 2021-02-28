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«Красивая обертка с гнилой начинкой»: бывший возлюбленный Бузовой излил душу

28.02.2021 16:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Красивая обертка с гнилой начинкой»: бывший возлюбленный Бузовой излил душу
Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/dava_m/
Экс-избранник поющей телеведущей Давид Манукян внезапно заговорил о наболевшем. Бывший возлюбленный Ольги Бузовой расставил жизненные приоритеты.

Громкий разрыв отношений блогера Давида Манукяна и поп-дивы Ольги Бузовой одни считают печальным событием, другие — неудачным спектаклем. Пока россияне решают, кто прав, а кто виноват, экс-партнеры вовсю намекают о чувствах, которые испытывают. Они делятся с подписчиками инстаграм-каналов мыслями и эмоциями, желая получить поддержку. Недавно Давид Манукян перенес плановую операцию и, лежа на больничной койке, отправил фанатам откровенное послание. Не исключено, что контент напрямую относится к Ольге Бузовой.

«Не гонитесь за крутизной. В ней нет человечности. Вам нагоняют пыли в глаза. Сила в простоте, а не в красивой обертке с гнилой начинкой»", — объявил звездный мужчина своим фанатам.


Давид Манукян создал внушительный текст, который был посвящен теме человечности. Согласно выражениям экс-возлюбленного Ольги Бузовой, его не навестил дорогой человек, который был увлечен приобретением одежды, посещениями мероприятий и ресторанов.

Сейчас бывшая избранница блогера не теряет драгоценное время зря. Ольга Бузова активно увлеклась сразу двумя видами спорта: фигурным катанием и боксом. Телезвезда публикует в инстаграм-канале видео и фото с тренировок, примеряет новые образы в рабочих гримерках, поет и рекламирует продукцию различных компаний.
 
 
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