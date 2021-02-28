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Навальный стал лауреатом премии Фонда Немцова

28.02.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премия Бориса Немцова за смелость-2021 была присуждена Алексею Навальному. Фонд также потребовал немедленного освобождения политика.

«Фонд Бориса Немцова за свободу» был создан и зарегистрирован в Германии в конце 2015 года. Его основала дочь убитого политика Жанна Немцова. Фонд вручает премии «за отвагу в отстаивании демократических ценностей в России». Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года.

«Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире»,— говорится в сообщении Фонда.

17 января Навальный после прохождения курса лечения вернулся в Москву, где его задержали в аэропорту Шереметьево. Через две недели суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Также суд оштрафовал Алексея Навального на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Пока известно, оппозиционера Алексея Навального доставили из СИЗО «Матросская Тишина» в Москве в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Алексей Мельников. Он уточнил, что сначала политик пройдет обязательный карантин. 
Ранее подтвержденной информации о том, куда был этапирован политик, не было.
 
 
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Премия Бориса Немцова за смелость-2021 была присуждена Алексею Навальному. Фонд также потребовал немедленного освобождения политика.
 
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