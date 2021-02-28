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"Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?

28.02.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это надолго": как без скандала оторвать детей от экрана?

Как воспитать у детей здоровое отношение к компьютерам и гаджетам, если у нас самих с этим проблемы? Как мягко забрать у ребенка из рук планшет или выключить компьютер без споров? Почему детские обещания "поиграю еще чуть-чуть и все" не работают? Где баланс между вредом и пользой технологий для ребенка? Об этом спрашиваем коуча, специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

5:00 Как понять, что ребенок зависим от компьютера или гаджета

6:55 Почему дети так любят сидеть у экрана

9:30 Как "вытащить" детей из гаджетов: с чего начать

11:20 Почему нельзя резко отбирать смартфон

13:30 Когда включать детям мультфильмы ― нормально?

14:50 Можно ли играть в компьютер и гаджеты без зависимости?

16:00 Если ребенок ноет и выпрашивает гаджет

18:50 Есть ли сила воли у детей и что такое детское обещание?

21:00 Как реагировать, когда просьба поиграть или включить мультики перерастает в нытье и слезы

24:00 Родители ― пример для детей. А если взрослые не выпускают смартфон из рук и все время сидят у ноутбука?

31:10 Давать ли ребенку гаджет, когда ему скучно?

33:00 Ситуация: друзьям можно играть в компьютер, а дома не разрешают

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Начал играть в компьютер ― пропал на несколько часов. Включил мультфильмы на планшете ― "а дальше все, как в тумане". Это зависимость? Почему дети так легко...
 
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