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На крупном нефтяном месторождении российского «Газпрома» произошло ЧП
Источник материала: Хартия'97
На крупном нефтяном месторождении российского «Газпрома» произошло ЧП
Из-за аварии транспортировка осуществляется по резервной ветке.
На Ямале прорвало трубопровод на нефтяном месторождении "Газпромнефти". Об этом сообщает
Отмечается, что лес и водоемы рядом с месторождением отсутствуют. Пострадавших нет. Из-за аварии транспортировка осуществляется по резервной ветке.
Напомним, накануне авария произошла на Юбилейном газовом месторождении. Там случился крупный пожар. По предварительной информации, причиной ЧП могло стать возгорание в технологическом корпусе подготовки газа.
Месторождение находится далеко от населенных пунктов и угрозы для населения нет, ведется экологический мониторинг. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара.
В октябре 2020 года в районе Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе произошла утечка нефтесодержащей жидкости в реку, в результате чего на ее поверхности появилась радужная плетка. Тогда губернатор региона Юрий Бездудный рассказал, что произошла разгерметизация уже недействующего трубопровода.
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Из-за аварии транспортировка осуществляется по резервной ветке.
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