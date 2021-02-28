Источник материала: Хартия'97

На крупном нефтяном месторождении российского «Газпрома» произошло ЧП 28.02.2021, 17:30

Иллюстрационное фото

Из-за аварии транспортировка осуществляется по резервной ветке.

На Ямале прорвало трубопровод на нефтяном месторождении "Газпромнефти". Об этом сообщает ghall.com.ua со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на представителя экстренной службы региона. ЧП случилось на Спорышевском месторождении. В результате произошел разлив нефти на 500 квадратных метрах.

Отмечается, что лес и водоемы рядом с месторождением отсутствуют. Пострадавших нет. Из-за аварии транспортировка осуществляется по резервной ветке.

Напомним, накануне авария произошла на Юбилейном газовом месторождении. Там случился крупный пожар. По предварительной информации, причиной ЧП могло стать возгорание в технологическом корпусе подготовки газа.

Месторождение находится далеко от населенных пунктов и угрозы для населения нет, ведется экологический мониторинг. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара.

В октябре 2020 года в районе Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе произошла утечка нефтесодержащей жидкости в реку, в результате чего на ее поверхности появилась радужная плетка. Тогда губернатор региона Юрий Бездудный рассказал, что произошла разгерметизация уже недействующего трубопровода.

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