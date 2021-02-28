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Ученые выяснили, почему у некоторых людей — кудрявые волосы

28.02.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, почему у некоторых людей — кудрявые волосы

  • 28.02.2021, 17:22
Ученые выяснили, почему у некоторых людей — кудрявые волосы

Генетика здесь вовсе ни при чем.

Ученые выяснили причину, по которой у одних людей волосы имеют прямое строение, а у других – волнистое. Обычно наличие кудрявых волос многие связывают с генетическим наследием. Однако эксперты установили, что кудрявость волос зависит от строения белков, входящих в их состав. Образование новых клеток происходит в волосяном сосочке, который имеет прямую связь с капиллярами и луковицами, в которых и происходит клеточное деление, пишет lenta.ua.

Как оказалось, причина кроется в процессе деления клеток при формировании волоса. Равномерное распределение клеток в строгой последовательности позволяет расти прямым волосам, а поочередное образование клеток на разных сторонах волоса заставляет стержень волоса изгибаться. Причиной такого изгиба является большое количество чешуек, покрывающих волос, но при нарушении процесса деления клеток, они остаются не закрытыми. В результате увлажнители, поступающие от луковицы по всему волосу, не доходят до конца. Из-за чего волосы приобретают более пышную форму, но при этом становятся более ломкими.

Эксперты не исключают и термический фактор воздействия на структуру волос, который может привести к их изменению (использование фенов, утюжков, и других инструментов для укладки волос).

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