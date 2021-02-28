Источник материала: Хартия'97

«МК»: Лукашенко вновь стоит с протянутой рукой у Кремля 1 28.02.2021, 17:05

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Без внешних займов белорусская экономика самоликвидируется в считанные месяцы.

Минск ведет переговоры с Москвой о привлечении новых кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. Об этом заявил министр финансов республики Беларусь Юрий Селиверстов. И это при том, что еще не до конца освоен предыдущий российский транш, выделенный в конце 2020 года, пишет «Московский комсомолец» .

Как относиться к тому факту, что Минск, образно говоря, снова стоит у ворот Кремля с протянутой рукой? Миллиарды долларов, шансы на возврат которых не столь уж велики (если основываться на прошлом опыте) – не слишком ли дорогая цена геополитического партнерства с Лукашенко?

Не успел Минск «переварить» предыдущий – энергетический - кредит от Москвы, как на повестке дня стоят уже новые займы для государства Лукашенко. «Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда», - сказал Селиверстов.

Напомним, что в середине сентября 2020 года, в разгар уличных протестов в Беларуси, на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, была достигнута договоренность о том, что Москва предоставляет Минску госкредит на $1,5 млрд.

Подобные «дружеские» отношения двух государств, основанные на финансовой составляющей, не могут продолжаться на постоянной основе, полагает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Сейчас белорусский правитель любыми возможными способами демонстрирует лояльное отношение к Москве, преследуемой со стороны Запада экономическими санкциями. Но и Минск находится в аналогичной ситуации — внешние геополитические отношения у Беларуси накалены до предела, поэтому ждать помощи из других рук, кроме России, Лукашенко не приходится», - поясняет политолог.

По его мнению, очень скоро Беларусь истратит последние финансовые займы, предоставленные Россией.

Вообще же долг Беларуси перед Россией по состоянию на прошлый год составлял около $8 млрд. Еще около $2,5 млрд. Беларусь должна Евразийскому банку развития (ЕАБР), в котором РФ - ключевой акционер.

Какую позицию займет Россия в отношении белорусского долга? Судя по всему, в российском Минфине образовались два лагеря, считает политолог Андрей Суздальцев: один из них категорически против выдачи Лукашенко новых кредитов, напоминая о фатальной ошибке 2013 года, когда Москва предоставила $3 млрд Украине во главе с Януковичем. «Другая часть Минфина настаивает на продолжении помощи Минску в виде различных субсидий, влетевших нам в копеечку. В этом случае украинский казус семилетней давности может повториться в случае с Беларусью», - предупреждает эксперт.

Сейчас на высшем уровне идет выработка нового формата взаимодействия между Минском и Москвой, уверен профессор финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «В случае разрыва отношений между Минском и Москвой белорусская экономика самоликвидируется в течение полугода, — уверен эксперт.

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