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Жители Германии отказываются прививаться вакциной AstraZeneca

28.02.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Германии отказываются прививаться вакциной AstraZeneca

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  • 28.02.2021, 16:41
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Жители Германии отказываются прививаться вакциной AstraZeneca
Фото: Getty Images

Власти федеральных земель придумали оригинальный выход.

Премьеры федеральных земель Германии призывают сделать вакцину AstraZeneca доступной для всех желающих из-за того, что в приоритетных группах от нее много отказов.

Об этом сообщает Spiegel.

В Германии четко определены приоритетные группы, которые должны первыми получить прививки. Однако многие из них не хотят вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Руководство опасается, что эти дозы будут лежать на складах неиспользованные, тогда как другие люди продолжают ждать своей очереди.

Как и в ряде других стран ЕС, вакцину AstraZeneca в Германии рекомендовали для людей, не старше 65 лет. Заявленный уровень эффективности вакцины ниже, чем у Pfizer-BioNTech или у Moderna, однако у AstraZeneca несколько выше риск побочных реакций.

На данный момент Германия использовала только 239 тысяч доз вакцины AstraZeneca из полученных 1,4 миллиона.

Премьер Баварии Маркус Зьодер предложил, чтобы дозы, которые уже «пролеживают» на складах, позволили использовать для вакцинации всех желающих.

«Ни один флакон вакцины не может пролеживать или быть выброшенным, потому что каждый вакцинированный человек получает защиту для себя и для всех», — сказал он.

К призыву присоединился и премьер земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн и премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

«Приоритизация, конечно, необходима — пока у нас есть проблема с дефицитом вакцин. Но мы не можем допустить, чтобы имеющаяся вакцина не использовалась, потому что те, кто уже имеет к ней доступ, отказываются от нее. В таком случае нужно вакцинировать желающих, до которых еще не дошла очередь», — заявил Кречманн.

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Власти федеральных земель придумали оригинальный выход.
 
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