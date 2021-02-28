В отношении задержанных под Молодечно минчан составлены административные протоколы

В отношении двадцати человек, задержанных 27 февраля под Молодечно, составлены административные протоколы по статье 23.34 КоАП, сообщает правозащитный сайт spring96.org .



Фото носит сугубо иллюстративный характер. Фото: 1zoom.ru.

По информации правозащитников, людей задержали в частном жилом доме, расположенном между Молодечно и Раковом, куда они приехали из Минска на дружескую вечеринку по случаю окончания зимы.

По предварительной информации, всех задержанных доставили в Молодечненский РОВД, где на них составили протоколы.

До суда участники вечеринки останутся в РОВД, при этом передачи и лекарства для них не принимают.

Одну из задержанных женщин забрала скорая помощь.