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Последний день зимы в фотографиях

28.02.2021 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Она была настоящей. Не пыталась казаться лучше, не заигрывала, не хотела понравиться наигранной теплотой. Давала волю своим эмоциям: хотела — кружила метели, хотела — глядела холодно, да так, что мороз пробирал до костей. Она была настоящей, такой, какой уже давно ее не видели. А теперь пришло время расставаться. Нет, она, конечно, не будет торопиться. Может, даже повременит с уходом недельку-другую, капризничая совсем по-девичьи. Но остаться она никак не может. Да и не хочет: гордость. Уйдет, чтобы сырым ноябрьским днем вы снова стали мечтать о встрече с ней. Сделайте фото на прощанье — все равно будете скучать. Мы вот сделали.

Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях
Последний день зимы в фотографиях

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Она была настоящей. Не пыталась казаться лучше, не заигрывала, не хотела понравиться наигранной теплотой. Давала волю своим эмоциям: хотела — кружила метели,...
 
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