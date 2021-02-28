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Тихановская: «Думаю, в этом году режим Лукашенко падет»

28.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag рассказала о перспективах смены власти в Беларуси.

Тихановская: «Думаю, в этом году режим Лукашенко падет»

В беседе со Светланой Тихановской корреспондент немецкого еженедельника заметил, что выборы в Беларуси состоялись более шести месяцев назад, при этом «изменилось немногое». И поинтересовался: «Вы проиграли борьбу с Лукашенко?»

На это экс-кандидат ответила, что белорусы уже выиграли выборы у Лукашенко. Теперь он держится лишь с помощью силы.

На вопрос как долго придется белорусам сражаться с режимом. Тихановская сделала оптимистичный прогноз:

— Режим Лукашенко падет в этом году. Думаю, весной он уйдет.

На вопрос, как этого добиться, Тихановская отметила, что свою роль должно сыграть давление на режим внутри страны: «Нас большинство».

Кроме того, есть расчет и на внешнее давление:

— Мы также надеемся на прочный союз между новой администрацией США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, и в какой-то момент станет невыносимым для Лукашенко, и он уйдет.

Тихановская отметила, что в Беларуси сейчас многие подвержены пессимизму, так как не видят желаемых перемен:

— Но все меняется. Вся страна изменилась за последние полгода, каждый человек. Никто не сможет выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства. Люди никогда не вернутся в рабство, из которого вышли. Теперь мы свободны, и это чувство усиливается.

Визит в Финляндию, Португалию и Швейцарию

Как сообщает пресс-служба Светланы Тихановской, в начале марта у нее запланированы визиты в ряд европейских стран.

С 1 по 4 марта она встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.

С 4 по 7 марта состоится визит Тихановской в Португалию, которая с 1 января 2021 года председательствует в Совете ЕС. За это время она проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Антониу да Коштой, министром иностранных дел Португалии Аугусто Сантушем Сильвой, а также Жозе Мануэлем Баррозу, который с 23 ноября 2004 по 1 ноября 2014 являлся Председателем Европейской комиссии.

С 7 по 10 марта запланировал визит в Швейцарию, где состоятся встречи с представителями ООН и парламента Швейцарии.

 
 
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Экс-кандидат в президенты рассказала немецкой газете о перспективах смены власти в Беларуси.
 
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