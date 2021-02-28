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Коля проехал фарватером за Путиным и папой

28.02.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Младший сын Лукашенко Николай покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры появились в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отмечается, лыжная прогулка прошла 22 февраля. При этом Лукашенко сопровождал его сын Николай.


Фото:KREMLIN.RU


«Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам», — предложил Лукашенко сыну. Однако тот предпочел ехать за отцом и его российским коллегой.

Ранее сообщалось, что Лукашенко во время переговоров в Красной Поляне подарил Путину корзину с белорусскими продуктами. В частности, в корзине можно было увидеть этикетки белорусских аналогов хамона и пармезана, пишет Лента ру.
 
 
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Младший сын Лукашенко Николай покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры появились в эфире программы...
 
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