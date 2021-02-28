|
Коля проехал фарватером за Путиным и папой
Источник материала: Партизан
Младший сын Лукашенко Николай покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры появились в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Как отмечается, лыжная прогулка прошла 22 февраля. При этом Лукашенко сопровождал его сын Николай.
Фото:KREMLIN.RU
«Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам», — предложил Лукашенко сыну. Однако тот предпочел ехать за отцом и его российским коллегой.
Ранее сообщалось, что Лукашенко во время переговоров в Красной Поляне подарил Путину корзину с белорусскими продуктами. В частности, в корзине можно было увидеть этикетки белорусских аналогов хамона и пармезана,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Младший сын Лукашенко Николай покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры появились в эфире программы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)