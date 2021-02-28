Коля проехал фарватером за Путиным и папой

Как отмечается, лыжная прогулка прошла 22 февраля. При этом Лукашенко сопровождал его сын Николай.









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«Коль, ну, давай, ты первый, проложи дорогу нам», — предложил Лукашенко сыну. Однако тот предпочел ехать за отцом и его российским коллегой.





пишет Лента ру. Ранее сообщалось, что Лукашенко во время переговоров в Красной Поляне подарил Путину корзину с белорусскими продуктами. В частности, в корзине можно было увидеть этикетки белорусских аналогов хамона и пармезана,Лента ру.



